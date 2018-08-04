Drift tutkunları İstanbul’da buluşuyor
Türkiye’nin en iyi drift pilotlarının katılacağı Red Bull Car Park Drift’te finali bu hafta sonu düzenlenecek. Birbirinden hızlı 24 pilot, 5 Ağustos Pazar günü saat 14.00’te Sinan Erdem Spor Salonu’nun açık otoparkında buluşacak. Dünyanın 12 farklı noktasında düzenlenen Red Bull Car Park Drift Türkiye finalini kazanan pilot, 23 Eylül’de Beyrut’ta düzenlenecek Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek.
Yapılan bilgilendirmede; Red Bull Car Park Drift'te driftin usta ismi Red Bull sporcusu Abdo Feghali de bir gösteri yapacak. Bu heyecanı yerinde izlemek ve etkinlikte co-pilot olma şansı yakalamak isteyenler RedBull'un internet adresindeki formu ücretsiz doldurarak yarış gününde yerini alabileceği kaydedildi.
- 4.8.2018 13:26
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Feda eşittir Vefa
Toplam 1
Yorum
canfb volkan'a imzalatılan sözleşme de çok güzel 20maça çıkarsa otomatik 1 sene uzuyor volkan'ın sadece formunu korumayı düşünmesini sağladılar.
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Fenerbahçe'de gençlik operasyonu devam ediyor! Abdulcebrail Akbulut ve Muhammet Ömer Çakı imzayı attı
Toplam 2
Yorum
ömür aziz yıldırım, aykut kocaman ve ekibini mumla arayacağız.yazık ki vaziyet bunu gösteriyor.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 10
Yorum
gokkuş gönder demesi kolay parasını ödemesi zor tamda basının istediği gibi konuşmayın cimbomluya boş konuşma yakışmaz
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