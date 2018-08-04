Drift tutkunları İstanbul’da buluşuyor – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Drift tutkunları ’da buluşuyor

    Drift tutkunları İstanbul’da buluşuyor

    ’nin en iyi drift pilotlarının katılacağı ’te finali bu hafta sonu düzenlenecek. Birbirinden hızlı 24 pilot, 5 Ağustos Pazar günü saat 14.00’te ’nun açık otoparkında buluşacak. Dünyanın 12 farklı noktasında düzenlenen Red Bull Car Park Drift Türkiye finalini kazanan pilot, ’de Beyrut’ta düzenlenecek ’nde Türkiye’yi temsil edecek.

    'nin drift pilotu, 5 Ağustos Pazar Günü saat 14.00'te 'nun açık otoparkında gerçekleştirilecek 'te belli olacak. Güçlü ve hızlı otomobilleriyle zor engelleri aşmaya çalışacak 24 pilot, yeteneklerini sergilerken seyircilere de unutulmaz anlar yaşatacak. TOSFED ve Drift Otomobil Sporları Kulübü ortaklığı ile gerçekleşecek organizasyonu birinci bitiren drift pilotu, 'de Beyrut'ta düzenlenecek 'nde Türkiye'yi temsil edecek.

    Yapılan bilgilendirmede; Red Bull Car Park Drift'te driftin usta ismi Red Bull sporcusu Abdo Feghali de bir gösteri yapacak. Bu heyecanı yerinde izlemek ve etkinlikte co-pilot olma şansı yakalamak isteyenler RedBull'un internet adresindeki formu ücretsiz doldurarak yarış gününde yerini alabileceği kaydedildi.
    1. 4.8.2018 13:26
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