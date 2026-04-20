Ziraat Türkiye Kupası
Milli takım maçları ne zaman? | 2026 Dünya Kupası A Milli Takım fikstürü

A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk sınavı için geri sayım başladı. Tarihi bir başarıyla finallere katılma hakkı kazanan ay-yıldızlı ekibimiz, Amerika kıtasındaki büyük maratona heyecan dolu bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. 48 takımın yer alacağı yeni formatta gruptan çıkma mücadelesi verecek olan Türkiye, grup maçlarını Vancouver (Kanada) ve Kaliforniya(ABD) gibi önemli merkezlerde oynayacak. Milyonların kalbinin Amerika'da atacağı bu dev turnuvada Türkiye’nin rakipleriyle yapacağı maçların saatleri ve yerleri futbol kamuoyuna duyuruldu. Peki, Türkiye’nin grup maçları hangi tarihlerde? İşte A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası fikstürü!

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 23:01 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2026 14:11
Dünyanın en büyük futbol organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası, 2026 yılında kapılarını 48 ülkeye açarken, A Milli Takımımız da bu büyük sahnede yerini alarak gururumuz olmaya devam ediyor. 2002 yılındaki dünya üçüncülüğünün ardından katıldığımız bu ilk finallerde, Türkiye'nin grup aşamasındaki rotası Kuzey Amerika kıtası olarak belirlendi. Vincenzo Montella yönetimindeki milliler, grup maçları boyunca farklı saat dilimleri ve iklim koşullarında mücadele edecek olsalar da, Amerika'daki yoğun Türk nüfusunun desteğiyle iç saha avantajını hissetmeyi hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği maç takvimi, milli takımın gruptaki stratejisini ve olası tur yollarını da şekillendirmeye başladı. İşte detaylar!

Milli takım maçları ne zaman?

MİLLİ TAKIM 2026 DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

Turnuva formatı gereği gruplarda oynanacak kritik karşılaşmaların Türkiye saati (TSİ) ile planlanan programı şu şekilde:

1. Maç: Avustralya-Türkiye – 14 Haziran 2026 | Saat 07.00

2. Maç: Türkiye-Paraguay – 20 Haziran 2026 | Saat 06.00

3. Maç: Türkiye-ABD26 Haziran 2026 | Saat 05.00

2026 Dünya Kupası A Milli Takım fikstürü

YENİ FORMAT VE ELEME SİSTEMİ

2026 Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenleniyor. Bu yeni sistemde takımlar 4'erli gruplarda mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 8 grup üçüncüsü, bir üst tur olan "Son 32 Turu"na yükselecek. Türkiye'nin gruptan çıkması durumunda çapraz eşleşme yöntemiyle rakibi belirlenecek.

Milli takım ilk maçını ne zaman oynayacak?

YAYIN VE SAAT FARKI DETAYI

Amerika kıtası ile Türkiye arasındaki saat farkı nedeniyle maçların çoğu Türkiye saati ile gece yarısı veya sabahın erken saatlerinde oynanacak. Milli maç heyecanını ekran başında takip edecek taraftarlar için TRT ekranları turnuvanın tek yayıncısı olarak görev yapacak. 14 Haziran'daki açılış maçımızdan itibaren tüm karşılaşmalar canlı ve yüksek çözünürlüklü olarak futbolseverlerle buluşturulacak. Ay-yıldızlı ekibimizin bu zorlu yolculukta alacağı her puan, dünya sıralamasındaki yerimizi ve bir üst tur şansımızı doğrudan etkileyecek.

