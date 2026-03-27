Sıradaki gelsin

Dünya Kupası hasretini dindirmek isteyen Türkiye, play-off yarı final maçında Romanya'yı harika bir futbolun sonucunda 1-0 yenerek finale yükseldi. Ay-Yıldızlılar salı günü oynanacak finali de kazanması durumunda 2026 Dünya Kupası'na katılmayı başaracak. Ancak bunun ilk adımı dün gece atıldı. Tüpraş Stadı'nda Romanya'yı konuk eden millilerimiz, mükemmel ve baskılı bir futbolla gözlerin pasını sildi. Baştan sona kadar oyunun kontrolünü elinde tutan Türkiye, aradığı golü ikinci yarıda buldu.

61'DE DİREĞE TAKILDIK

Dakikalar 53'ü gösterdiğinde Arda Güler, savunmanın arkasına muazzam bir uzun pas attı. Buna çok iyi hareketlenen ve güzel bir şekilde kontrol eden Ferdi Kadıoğlu, aynı güzellikte topu filelerle buluşturdu. Baskısını sürdüren A Milli Takım, 61'de ise solda Kenan Yıldız'ın güzel şutunda direği geçemedi.

Romanya tek pozisyonunu 77'de Stanciu'nun direkten dönen şutunda bulurken, 2026 yolunda geri sayıma geçti.

Artık Dünya Kupası yolunda tek bir galibiyete ihtiyacımız var.

UĞURCAN'A İŞ DÜŞMEDİ

Ay-Yıldızlılar, Romanya'yı pozisyon bile vermeden devirdi. Uğurcan maçı kurtarış yapmadan tamamladı.

Kariyerinin en formda dönemlerinden birisini yaşayan Uğurcan Çakır, Romanya maçında fazla yorulmadı. Romanya mücadeleyi 6 şutla tamamlarken bunların hiçbirisi kaleye isabet etmedi. En etkili ve tek pozisyonunu 77'de yakalayan Romanya'da Stanciu'nun vuruşu direkten döndü. Bunun dışında Türkiye rakibini adeta sahadan silerken, Uğurcan karşılaşmayı kaleye isabetli şut gelmediği için kurtarış yapmadan tamamladı.

AĞRILARLA TAMAMLADI

A Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, dünkü mücadelede büyük bir özveri ile oynadı. Mücadelenin son anlarına kadar bacağında ağrı hissetmesine karşın oyuna devam eden Hakan, 90'da yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

KENAN YILDIZ YİNE PARLADI

Juventus forması giyen ve İtalyan ekibinde rekorları alt üst eden Kenan Yıldız, Ay-Yıldızlı forma altında da harikalar yaratıyor. Sol kanadı etkili kullanan genç futbolcu, 61'de yine çalımlarla rakiplerini geçerek uzaktan harika bir şut gönderdi.

Ancak top üst direkten dışarıya çıktı. Karşılaşma boyunca sol kanadı oldukça etkili kullanan 27 yaşındaki futbolcu önüne geleni devirdi ve rakiplerine zor anlar yaşattı. Hem Ferdi hem de Arda Güler ile harika uyumunu sürdüren Kenan Yıldız, gecenin başarılı isimlerinden birisi oldu.

İÇERİDE AFFETMİYOR

A Milli Takım, Dünya Kupası elemeleri play-off aşamalarında bugüne kadar iç sahada oynadığı 3 maçı da kazanırken toplamda rakip filelere 10 gol bıraktı. Bu süreçte İsviçre, Avusturya ve Romanya'yı devirdik.

MONTELLA'DAN 8 DEĞİŞİKLİK

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, son oynanan İspanya maçına göre dün kadroda 8 değişikliğe gitti. İspanya'da berabere biten mücadelede forma giyen Samet, Ferdi ve Barış Alper dün de sahaya ilk 11'de çıktı. Altay, Zeki, Merih, Çağlar, Salih, Orkun, İrfan Can ve Deniz ise formalarını kaybetti. Montella'nın tercihi Uğurcan, Mert, Abdülkerim, İsmail, Hakan Çalhanoğlu, Arda, Kenan ve Kerem oldu. Orkun Kökçü ve Ozan Kabak'ın yedek kalması ise sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

BAKAN BAK TRİBÜNDE

Türkiye ile Romanya arasında oynanan kritik mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Tüpraş Stadı'nda yerinden takip etti. Bakan Bak, mücadeleyi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte izledi.

1667 GÜN SONRA!

2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı final maçında A Milli Futbol Takımı, 1667 gün sonra Tüpraş Stadı'nı tercih etti. Ay-Yıldızlılar, 2016 yılında hizmete açılan bu stadyumda 4. maçına çıkarken hiç yenilmedi.

YENİ FORMALAR BEĞENİLDİ

A Milli Takım yeni formalarıyla dünkü Romanya maçında görücüye çıktı. Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan kırmızı formalar büyük beğeni toplarken, futbolcular da ilk kez bir resmi karşılaşmada deneme fırsatı buldu.

MİLLİLERDE İKİ EKSİK

Dünkü karşılaşmada Ay- Yıldızlılar'da iki eksik oyuncu vardı. Aday kadroya çağrılan isimlerden Merih Demiral ve Zeki Çelik, sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.

MIHAILA VE HAGI 11'DE

Romanya'da iki tanıdık isim dün sahaya ilk 11'de çıktı. Alanya forması giyen Hagi ile Çaykur Rizespor'da oynayan Mihaila Lucescu'dan şans buldu.