Türkiye-Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu ilk maçında Türkiye ile Romanya karşı karşıya gelecek. Turnuvada adını finale yazdırmanın hesaplarını yapan A Milli Takım, güçlü rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Vincenzo Montella yönetiminde başarılı performansını sürdürmeyi amaçlayan ay-yıldızlılar, uzun süren Dünya Kupası hasretine son vermek istiyor. Futbolseverler ise heyecan dolu karşılaşma öncesi "Türkiye-Romanya maç kadrosunu" araştırmayı sürdürüyor. Peki, Türkiye-Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 11:23 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 13:06
TÜRKİYE İLE ROMANYA ARASINDA 27. RANDEVU
Dünya Kupası'na katılma yolunda şansımızı sürdürmek için perşembe günü Romanya mutlaka yenmemiz gerekiyor. Daha önce tarihinde Romanya ile 26 kez rakip olan milliler sadece 5 galibiyet elde edebildi. Romanya 14 kez kazanırken, 7 mücadele ise eşitlikle sona erdi. Resmi maçlarda ise Romanya'nın galibiyetlerde 6-3 üstünlüğü bulunuyor. 1 maç ise berabere bitti.
VINCENZO MONTELLA'NIN MİLLİ TAKIM KARNESİ
MİLLİ Takım'ın başında bugüne kadar 22 resmi maçta görev alan Vincenzo Montella ile 14 galibiyet elde etmeyi başardı. Ay-yıldızlılar 4 beraberlik görürken sahadan da 4 defa yenilgi ile ayrıldı. 7 kez de hazırlık maçlarında takımın başında görev yapan İtalyan çalıştırıcı zaman zaman eleştirilse de iyi bir jenerasyon yaratıp skorları da beraberinde getirdi. 19 farklı ülkeye karşı rakip olan Montella yönetimindeki Türkiye, Romanya ile 2017'den sonra ilk kez rakip olacak.
A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
Vincenzo Montella yönetiminde Dünya Kupası play-off maçlarına çıkmaya hazırlanan Türkiye A Milli Takım aday kadrosu şöyle:
Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik
Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün
