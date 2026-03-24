Ianis Hagi rakip olacak

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 06:51
Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye maçı öncesi kafasındaki ilk 11'i şekillendirdi. 'Karpatların Maradona'sı Gheorghe Hagi'nin Corendon Alanyaspor'da forma giyen oğlu İanis de perşembe günü ilk 11'de görev alacak. Luce'nin sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor: Aioani, Rațiu, Dragușin, Burca, Bancu, Screciu, Dragomir, Man, Hagi, Mihaila, Birligea.