Altay tankı!

İspanya karşısında her hattıyla mükemmele yakın bir futbol ortaya koyan Milli Takımımız'da Uğurcan Çakır'ın yerine kaleye geçen İngiliz devi Manchester United'da oynayan kalecimiz Altay Bayındır, ilk yarıda devleşti. En son EURO 2024'te 22 Haziran 2024'te Portekiz'e 3-0 yenildiğimiz grup maçında kalemizi koruyan Altay, özellikle ilk yarıda 2 dakika içinde yaptığı iki kritik kurtarışla maça damgasını vurdu. 30. dakikada Olmo'nun şutunu kornere gönderen 27 yaşındaki kalecimiz, kornerde de yine Olmo'nun füzesini müthiş bir refleksle çelmeyi başardı. Tecrübeli kalecimiz, 44. dakikada Cubarsi'nin kafa vuruşunu, 45. dakikada da karşı karşıya pozisyonda Ruiz'in şutunu kurtardı. İkinci yarıda da Samu'ya attığı cesur çalım tribünlerden de büyük alkış aldı. Altay, İspanyollar karşısında toplam 7 kurtarışa imza atarak futbol kariyerinin en iyi maçlarından birisini oynadı.