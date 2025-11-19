A Milli Takımımız FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off turunda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, bugün Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Kasım ayı dünya sıralamasında topladığı bin 582 puanla bir basamak yükselerek 25'inci sıraya yerleşti.

Ay-Yıldızlılar, böylelikle FIFA sıralamasında Haziran 2017'den bu yana en yüksek konumuna ulaştı. Milliler, son olarak teknik direktörlük görevini Fatih Terim'in yürüttüğü dönemde, 1 Haziran 2017 tarihinde açıklanan FIFA sıralamasında 25'inci sırada yer almıştı.

A Milli Futbol Takımı, Kasım ayında oynadığı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmalarında Bulgaristan'ı Bursa'da 2-0 yenmiş, daha sonra ise FIFA sıralamasının 1 numarası İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.