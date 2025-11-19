CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takımımız FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi

A Milli Takımımız FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın Kasım ayı dünya sıralamasında 1,582 puanla bir basamak yükselerek 25. sıraya yerleşti

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 20:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A Milli Takımımız FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi

FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off turunda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, bugün Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Kasım ayı dünya sıralamasında topladığı bin 582 puanla bir basamak yükselerek 25'inci sıraya yerleşti.

Ay-Yıldızlılar, böylelikle FIFA sıralamasında Haziran 2017'den bu yana en yüksek konumuna ulaştı. Milliler, son olarak teknik direktörlük görevini Fatih Terim'in yürüttüğü dönemde, 1 Haziran 2017 tarihinde açıklanan FIFA sıralamasında 25'inci sırada yer almıştı.

A Milli Futbol Takımı, Kasım ayında oynadığı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmalarında Bulgaristan'ı Bursa'da 2-0 yenmiş, daha sonra ise FIFA sıralamasının 1 numarası İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.

F.Bahçe'de Asensio'dan flaş Galatasaray sözleri!
G.Saray'da gündem Arias! Sunulacak teklif...
DİĞER
Kenan Yıldız, Juventus'ta devam edecek mi? Geleceğine dair resmi açıklama...
Başkan Erdoğan Külliye'de Zelenskiy'i kabul etti: İstanbul süreci devam etmeli
Kartal'dan Ter Stegen hamlesi! Yapılan teklif...
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gardi'den transfer itirafı! G.Saraylı yıldızlar... Gardi'den transfer itirafı! G.Saraylı yıldızlar... 19:06
Kartal'dan Ter Stegen hamlesi! Yapılan teklif... Kartal'dan Ter Stegen hamlesi! Yapılan teklif... 18:51
Anadolu Efes'e Erkan Yılmaz'dan kötü haber! Anadolu Efes'e Erkan Yılmaz'dan kötü haber! 17:39
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! 17:06
Süper Lig'den 5 kulübe para cezası! Süper Lig'den 5 kulübe para cezası! 16:48
G.Saray'da gündem Arias! Sunulacak teklif... G.Saray'da gündem Arias! Sunulacak teklif... 16:42
Daha Eski
F.Bahçe'de Asensio'dan flaş Galatasaray sözleri! F.Bahçe'de Asensio'dan flaş Galatasaray sözleri! 16:33
Aslan transferde gaza bastı! 4 isim birden... Aslan transferde gaza bastı! 4 isim birden... 16:08
Hentbol millilerinin tarihi başarısı! Hentbol millilerinin tarihi başarısı! 15:52
F.Bahçe'den sonra değere bindi! "İyi ki almışız" F.Bahçe'den sonra değere bindi! "İyi ki almışız" 15:32
Beşiktaş'ta Samsunspor maçı hazırlıkları! Beşiktaş'ta Samsunspor maçı hazırlıkları! 15:19
Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor! Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor! 14:47