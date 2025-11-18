Ortaya zoraki değişim

Orta sahadaki eksiklikler nedeniyle teknik direktör Vincenzo Montella orta sahada zoraki değişime gidecek. Sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartılan Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra cezalı İsmail Yüksek de forma giyemeyecek. Orkun Kökçü'nün maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.
