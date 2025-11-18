CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Bu gece parti Türkiye'de! İspanya puanı zor kurtardı

Bu gece parti Türkiye'de! İspanya puanı zor kurtardı

Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup aşamasının son maçında İspanya ile 2-2 berabere kalarak grubu 13 puanla tamamladı. İspanya ilk kez puan kaybetti. Böylece Millilerimiz, İspanyol Marca gazetesinin maç sabahı "Bu gece parti var!" dediği partiyi daha başlamadan dağıtmış oldu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 00:44 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 01:07
Bu gece parti Türkiye'de! İspanya puanı zor kurtardı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun grup aşamasının son maçında İspanya ile Türkiye, Sevilla Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşma hızlı başladı. İspanya, 4. dakikada Dani Olmo'nun vuruşuyla 1-0 öne geçti. Oyuna karakter koyan Milli Takımımız, aradığı golü 42. dakikada buldu. Genç yıldız Deniz Gül, attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Türkiye, 54. dakikada Salih Özcan'ın ceza sahası dışından gönderdiği sert şutla 2-1'i yakaladı. Bu golle öne geçen ay-yıldızlılar, sahada özgüvenli bir görüntü ortaya koydu. Ancak İspanya, 62. dakikada Mikel Oyarzabal'ın golüyle eşitliği sağladı: 2-2.

Kalan bölümde skor değişmedi. Bu sonuçla İspanya, gruptaki ilk puan kaybını yaşadı ancak 16 puanla Dünya Kupası biletini aldı. Bulgaristan karşısında play-off'u garantileyen Milli Takımımız ise Sevilla'dan aldığı bu bir puanla grubu 13 puanla tamamladı.

A Milli Takım'ın play-off'taki rakibinin belli olacağı kura çekimi, 20 Kasım Perşembe günü TSİ 15.00'te Zürih'te gerçekleştirilecek.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

4. dakikada sol kanattan Cucurella'nın ortasında kale önünde topu alan Olmo'nun kontrol edip vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

30. dakikada Pino'nun pasında ceza yayının sağ tarafında topla buluşan Olmo'nun sert vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada sağ kanattan Çağlar Söyüncü'nün pasında ceza yayında Deniz Gül topla buluştu. Deniz'in pasında ise ceza sahası dışından Orkun Kökçü'nün sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Unai Simon'da kaldı.

42. dakikada Orkun Kökçü'nün sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Barış Alper Yılmaz'ın indirdiği topu altıpasta Deniz Gül tek vuruşla ağlara gönderdi. 1-1

45. dakikada Olmo'nun pasında sol taraftan defansın arkasına sarkan Fabian Ruiz'in çaprazdan vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kurtardı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

50. dakikada Orkun Kökçü'nün ara pasında sağ taraftan ceza sahası içine giren İrfan Can Kahveci'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Unai Simon'da kaldı.

53. dakikada Orkun Kökçü'nün sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde seken topa Barış Alper Yılmaz'ın sol taraftan röveşatasında kaleci Unai Simon son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

54. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol taraftan ortasında Orkun Kökçü'nün indirdiği topa ceza yayından Salih Özcan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

62. dakikada sol kanatta Cucurella'nın ceza sahasına çevirdiği topa Çağlar ters vuruş yaptı. Kale önünde topu önünde bulan Pino'nun vuruşunda Merih çizgiden çıkardı. Çağlar'a çarpan topu Oyarzabal boş kaleye gönderdi. 2-2

67. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasına hareketlenen Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasına girmeden yaptığı sert şutta kaleci Simon topu kornere çeldi.

83. dakikada soldan gelişen atakta Orkun penaltı noktasına doğru ortaladı. Barış'ın dokunamadığı top ceza yayına açılırken, Atakan'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

90+2. dakikada İspanya'da paslaşarak gelişen atakta Baena'nın ceza yayı önünden sert vuruşunda kaleci Altay topu kornere çeldi.

Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri belli oldu!
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
