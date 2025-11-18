A Milli Takım'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele etmek için play-off oynayacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında A Milli Futbol Takımı deplasmanda karşılaştığı İspanya ile 2-2 berabere kaldı. Milliler, bu sonuçla grubu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 13 puanla ikinci sırada tamamladı. Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'na katılmak için Mart 2026'da play-off oynayacak.

Avrupa elemelerinde gidecek son 4 ülkenin belirleyeceği play-off'larda eleme turundaki 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım yer alacak.

A Milliler, 1. torbada yer alacağı play-off turunun ilk ayağında 4. torbadan gelen ülkeyle evinde karşılaşacak. Bu turu geçen ekip, bir sonraki turda da 2. ve 3. torbadaki takımların eşleşmelerindeki galibiyle oynayacak.

Play-off kura çekimi, 20 Kasım Perşembe günü İsviçre'nin Zürih şehrinde bulunan FIFA merkezinde gerçekleştirilecek.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ

A Milli Futbol Takımı'nın, play-off turundaki 4 muhtemel rakibi ise 4. torbada yer alan İsveç, Romanya, Kuzey İrlanda ya da Kuzey Makedonya oldu.

1. Torba: İtalya, Danimarka, Türkiye, Ukrayna

2. Torba: Polonya, Galler, Çekya, Slovakya

3. Torba: İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova

4. Torba: İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda