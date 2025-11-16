Bekle bizi Amerika

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda İspanya'nın ardından gruba damgasını vuran Ay-Yıldızlılar, Bulgaristan karşısında skor bulmakta zorlansa da istediğini aldı. 18'de Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle perdeyi açan milliler, 83'te ise Chernev'in kendi kalesini bulmasıyla sahadan 2-0'lık skorla ayrıldı. Böylece 5 hafta sonunda 12 puana yükselen Türkiye, play-off mücadelesi verme şansını garantiledi. Ancak ilk sıra mucizelere kaldı.

PLAY-OFF MARTTA BAŞLIYOR

İspanya'daki karşılaşmada 7-0 kazanmamız halinde ilk sırayı elde edeceğiz. Ancak en gerçekçi hedef olan play-off aşamasına bakalım. Gruplarında ikinci sırayı elde edecek 12 takımın yanı sıra Uluslar Ligi genel sıralamasında en üstte yer alan ve Dünya Kupası'na gidemeyen 4 takım da dahil olacak. Burada 16 takımdan 4'ü Amerika kıtasındaki 2026 Dünya Kupası'na gidebilmek için karşılaşacak. Mart ayında başlayacak playoff, tek maç usulü oynanacak.

İSMAİL İSPANYA'DA YOK

Mücadelede sarı kart gören İsmail Yüksek, salı günü oynanacak olan İspanya maçında cezalı duruma düştü. 89'da gereksiz bir itiraz sonucunda sarı kart gören İsmail, İspanya'da olmayacak.

RAKİP KALEYE 19 ŞUT!

Milliler, Bulgaristan karşısında sahadan 2-0'lık skorla galip ayrılsa da çok sayıda pozisyondan da yararlanamadı. Rakip kaleye 19 şut çeken Ay-Yıldızlılar, 6'sında hedefi bulabildi.

AKTÜRKOĞLU ÇOK KAÇIRDI

Dünya Kupası'na katılma yolunda önemli bir karşılaşmaya çıkan Ay-Yıldızlılar'da dün Kerem Aktürkoğlu sahaya forvet olarak çıktı. Çok sayıda gol şansı bulan milli futbolcu dün gününde değildi ve fileleri bulamadı. Kanat ya da forvet arkası oynamaya alışkın olan Kerem, son vuruşlar dışında iyiydi.

CHERNEV KENDİ KALESİNE

Uzun süre mücadeleyi 1-0 önde götüren Ay-Yıldızlılar, maçı kopartacak golü Bulgar bir isimden buldu. Karşılaşmanın 83. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta Chernev ters bir müdahalede bulunarak topu kendi filelerine gönderdi. Böylece skoru 2-0'a getirdik ve maçı kopardık.

ZEKİ HÜCUMA DESTEK VERDİ

A Milli Takım'ın başarılı oyuncusu Zeki Çelik, Bulgaristan önünde sağ kanadı oldukça etkili kullandı. Hem savunmada rakiplerine geçit vermeyen Zeki, hem de zaman zaman Oğuz Aydın'a yardımcı olarak hücumlarda takım arkadaşlarına pozisyon hazırladı. Başarılı oyuncunun performansı beğeni topladı.

KAAN AYHAN MAÇI BİTİREMEDİ

Maçın 61. dakikasında Zeki Çelik'in yerine oyuna dahil olan Kaan Ayhan, sahada 20 dakika kalabildi. 81'de yaşanan bir pozisyonda kasık bölgesinden bir sakatlık yaşayan milli oyuncu acı içerisinde kenara geldi. Oyundan alınmak zorunda kalan Kaan'ın yerine Atakan Karazor oyuna dahil oldu.

FERDİ KUSURSUZ OYNADI

Bulgaristan karşısında başarılı bir performans sergileyen Ferdi Kadıoğlu ikili mücadelelerde rakiplerine üstünlük kurdu. 7 ikili mücadelenin 6'sını kazanan Ferdi, 46 başarılı pasla da dikkat çekti.

MONTELLA'DAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Bursa'daki Bulgaristan maçında teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan Gürcistan karşılaşmasına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Eren Elmalı, Mert Müldür ve ameliyat olan Yunus Akgün'ün yerine Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik ve Oğuz Aydın sahadaki yerini aldı.

MERİH 45 DAKİKA SAHADA KALDI

Bulgaristan maçında savunmanın vazgeçilmez ikilisi olan Merih Demiral ve Abdülkerim Bardakcı birlikte sahaya çıktılar. Ancak teknik direktör Vincenzo Montella, İspanya maçını da düşünerek ikinci devrede Merih'i kenara alarak yerine 46'da Samet Akaydın'ı sahaya sürdü. İkili ikinci yarıda hatasız oynadı.

RUSEV'İN ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ

Mücadelenin 58. dakikasında şans bizden yanaydı. Milli takımımızın 1-0'lık üstünlüğü ile devam eden karşılaşmada Rusev ceza alanı dışarısından sert bir şut çıkardı. Kaleci Uğurcan'ın uçuşu eşliğinde top yan direğe çarparak oyuna döndü. Bulgaristan baskısı sonrasında Vincenzo Montella da hemen hamle yaptı.