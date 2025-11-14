Montella etkisi

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda yarın akşam sahasında Bulgaristan ve 18 Kasım Salı günü deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Milli Takımımız, kritik maçlara odaklandı. Teknik Direktör Vincenzo Montella, ay-yıldızlı futbolcuları saha dışındaki tüm konulardan uzak tutuyor. Riva'da sağlanan keyifli ortam ile tüm takım tamamen maçlara motive oluyor. Montella ve yardımcıları, oyuncularının hem kendi kulüplerindeki gündemlerinden hem de saha dışında yaşanan son durumlardan uzaklaşmasını sağlıyor.

TÜM TAKIMLA TEK TEK İLGİLENİYOR

Başta Fenerbahçe'de kadro dışı olan İrfan Can Kahveci olmak üzer bütün futbolcularıyla tek tek ilgilenen Montella, Bulgaristan ve İspanya maçlarının önemini anlatıyor. Kendi takımlarındaki puan kayıpları ya da yenilgileri de sorun etmemelerini isteyen başarılı teknik adam sezonun uzun olduğunu anımsatıyor. Deneyimli çalıştırıcı, Dünya Kupası'na gitmenin futbolcuların kariyeri açısından çok mühim olduğunu da sürekli vurguluyor. Riva'daki kampta takım içerisindeki olumlu ve pozitif atmosfer teknik heyeti sevindiriyor.

BASIN TOPLANTISI BUGÜN

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın basın toplantısı bugün olacak. Montella, Bulgaristan ile yapılacak maçın oynanacağı Bursa'daki Matlı Stadı'nda saat 18.15'te basın mensuplarının karşısına çıkacak.