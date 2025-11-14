CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Montella etkisi

Montella etkisi

Vincenzo Montella, Bulgaristan ve İspanya mücadeleleri öncesi A Milli Takımımızı saha dışı etkenlerden ve yaşananlardan tamamen uzakta tutuyor. Başarılı çalıştırıcı Riva’da kurduğu ortamla futbolcularını maçlara motive ediyor

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Montella etkisi

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda yarın akşam sahasında Bulgaristan ve 18 Kasım Salı günü deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Milli Takımımız, kritik maçlara odaklandı. Teknik Direktör Vincenzo Montella, ay-yıldızlı futbolcuları saha dışındaki tüm konulardan uzak tutuyor. Riva'da sağlanan keyifli ortam ile tüm takım tamamen maçlara motive oluyor. Montella ve yardımcıları, oyuncularının hem kendi kulüplerindeki gündemlerinden hem de saha dışında yaşanan son durumlardan uzaklaşmasını sağlıyor.

TÜM TAKIMLA TEK TEK İLGİLENİYOR

Başta Fenerbahçe'de kadro dışı olan İrfan Can Kahveci olmak üzer bütün futbolcularıyla tek tek ilgilenen Montella, Bulgaristan ve İspanya maçlarının önemini anlatıyor. Kendi takımlarındaki puan kayıpları ya da yenilgileri de sorun etmemelerini isteyen başarılı teknik adam sezonun uzun olduğunu anımsatıyor. Deneyimli çalıştırıcı, Dünya Kupası'na gitmenin futbolcuların kariyeri açısından çok mühim olduğunu da sürekli vurguluyor. Riva'daki kampta takım içerisindeki olumlu ve pozitif atmosfer teknik heyeti sevindiriyor.

BASIN TOPLANTISI BUGÜN

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın basın toplantısı bugün olacak. Montella, Bulgaristan ile yapılacak maçın oynanacağı Bursa'daki Matlı Stadı'nda saat 18.15'te basın mensuplarının karşısına çıkacak.

F.Bahçe'ye Barcelona'dan 2 transfer!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Tedesco'dan Lewandowski açıklaması! SABAH Spor Samandıra'da...
CHP'li İmamoğlu rüşvet gelirlerinden elde ettiği paralarla borç verip villaya çöktü!
İtalyan devi Icardi’ye talip!
F.Bahçe transferde büyük oynuyor! İşte o yıldız
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İrfan Can ve Cenk affedilecek mi? İrfan Can ve Cenk affedilecek mi? 00:55
Beşiktaş’tan Rafa Silva açıklaması! Beşiktaş’tan Rafa Silva açıklaması! 00:55
F.Bahçe Beko'dan Almanya'da kritik galibiyet! F.Bahçe Beko'dan Almanya'da kritik galibiyet! 00:55
Osimhen'in 2 golü ile Nijerya finalde! Osimhen'in 2 golü ile Nijerya finalde! 00:55
G.Saray'dan ceza alan futbolcuları için karşı hamle! G.Saray'dan ceza alan futbolcuları için karşı hamle! 00:55
Beşiktaş'ta şok Rafa Silva gelişmesi! Beşiktaş'ta şok Rafa Silva gelişmesi! 00:55
Daha Eski
Hangi futbolcu resmen ne kadar men edildi? Hangi futbolcu resmen ne kadar men edildi? 00:55
Tedesco ilk 11'ini netleştirdi! Tedesco ilk 11'ini netleştirdi! 00:55
Solskjaer’den flaş Beşiktaş itirafı! Solskjaer’den flaş Beşiktaş itirafı! 00:55
Olaylı G.Saray-F.Bahçe derbisi davasında mütalaa! Olaylı G.Saray-F.Bahçe derbisi davasında mütalaa! 00:55
Dursun Özbek: Süper Kupa finali... Dursun Özbek: Süper Kupa finali... 00:55
İtalya'da Kenan Yıldız krizi! Maaş konusunda... İtalya'da Kenan Yıldız krizi! Maaş konusunda... 00:55