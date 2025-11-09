CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Futbolda milli mesai yarın başlayacak

Futbolda milli mesai yarın başlayacak

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçlarında çıkacak A Milli Futbol Takımı'nda mesai yarın başlayacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 09:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Futbolda milli mesai yarın başlayacak

Geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan ay-yıldızlı ekip, E Grubu'nda 4'te 4 yapan İspanya'nın ardından 9 puanla ikinci sırada yer alıyor. A Milli Takım, gruptaki son maçlarında 15 Kasım Cumartesi günü Bursa'da Bulgaristan ve 18 Kasım Çarşamba günü ise deplasmanda İspanya ile karşılaşacak.

Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından aday kadroya çağrılan futbolcular, yarın Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Milliler, ilk çalışmasını saat 18.30'da gerçekleştirecek.

ADAY KADRO

Ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

REKLAM - D&R
G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi!
DİĞER
Trabzonspor - Alanyaspor maçı sonrası Ali Şansalan yorumu! “Kafasına göre takıldı”
Ajan Hüseyin Gün’ün rehberinden FETÖ'den CIA'ye MOSSAD'dan İsrail'e casus ağı çıktı! Türkiye karşıtı plan deşifre edildi
Üründül'den Beşiktaş’a uyarı!
G.Saray'dan çok konuşulacak Osimhen kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Samsunspor-Eyüpspor maçı detayları! Samsunspor-Eyüpspor maçı detayları! 09:49
Fatih Karagümrük-Konyaspor maçı detayları! Fatih Karagümrük-Konyaspor maçı detayları! 09:40
F.Bahçe maçlarında İsrailli taraftarlar yok! F.Bahçe maçlarında İsrailli taraftarlar yok! 09:36
Üründül'den Beşiktaş’a uyarı! Üründül'den Beşiktaş’a uyarı! 09:34
Fenerbahçe-Kayserispor maçı detayları! Fenerbahçe-Kayserispor maçı detayları! 09:13
F.Bahçe'den forvet operasyonu! F.Bahçe'den forvet operasyonu! 09:11
Daha Eski
G.Saray'dan çok konuşulacak Osimhen kararı! G.Saray'dan çok konuşulacak Osimhen kararı! 09:09
Usta kalemden Tekke yorumu! Usta kalemden Tekke yorumu! 08:40
Usta yazardan Yalçın'a flaş eleştiri! Usta yazardan Yalçın'a flaş eleştiri! 08:38
Kocaelispor-G.Saray maçı öncesi son notlar! Kocaelispor-G.Saray maçı öncesi son notlar! 08:04
9 Kasım Pazar hangi maçlar var? 9 Kasım Pazar hangi maçlar var? 07:25
Chelsea 3 puanı 3 golle aldı Chelsea 3 puanı 3 golle aldı 01:15