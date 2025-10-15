CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Yolumuz açık

Yolumuz açık

A Milli Futbol Takımımız, Gürcistan karşısında ilk yarıda gollerle rahatladı, farklı bir şekilde 3 puanı kaptı. Vincenzo Montella ve öğrencileri, play-off yolunda dev bir adım attı

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Yolumuz açık

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda A Milli Futbol Takımımız, Gürcistan'ı 4-1 yendi. Grupta ikincilik yolunda büyük bir adım attık. Ay-yıldızlılarda, 14'te Abdülkerim'in enfes pasında Kenan Yıldız harika bir aşırtmayla 1-0 yaptı. 22'de Hakan Çalhanoğlu'nun kornerinde Merih kafa golüyle 2-0'ı ilan etti.

MERİH'TEN GOL ŞOV

Dalga dalga gelen milliler, 35'te Yunus Akgün'le farkı 3'e çıkardı. Gol öncesi Kerem ve Kenan'ın çabaları alkışları topladı. 52'de bir kez daha Hakan'ın asistinde Merih golünü attı, 4-0 yaptı. Gürcistan'ın tek sayısı ise 64'te Kochorashvili ile geldi.

ÇALHANOĞLU'NA DALYA PLAKETİ

Ay-yıldızlı ekibimizin kaptanı Hakan Çalhanoğlu, dün akşamki Gürcistan maçı öncesi plaketle ödüllendirildi. Bulgaristan karşısında milli formayla 100. maçına çıkarak 'dalya' gururu yaşayan Çalhanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından onurlandırıldı. Deneyimli yıldız Gürcistan maçıyla beraber ay-yıldızlı formayı 101. kez giydi, 2 asist yaptı.

MÜTHİŞ ASİSTLER

Millilerimiz, Gürcistan karşısında kritik bir galibiyet elde ederken attığımız goller kadar asistler de dikkat çekti. İlk 2 golden önce Abdülkerim Bardakcı, ardından Hakan Çalhanoğlu mükemmel asistleriyle alkışları kaptı, müthiş gollerimizi hazırladı.

KADRODA 4 DEĞİŞİKLİK

A Milli Futbol Takımımız, dün akşam Kocaeli'de Gürcistan karşısında ilk 11'de 4 değişiklik ile sahaya çıktı. Teknik Direktör Vincenzo Montella, son oynanan ve 6-1 kazandığımız Bulgaristan maçına göre Gürcistan karşısına ilk 11'de 4 değişiklikle çıktı. Vincenzo Montella; Zeki Çelik, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü ve Oğuz Aydın'ın yerine Mert Müldür, Eren Elmalı, İsmail Yüksek ve Yunus Akgün'e görev verdi. Kırmızı kart cezası sona eren Barış Alper Yılmaz ise dünkü mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve 68'de oyuna girdi.

1 PUAN YETECEK

Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda kalan 2 maçta 1 puan bile alsa ikinci sırayı garantileyerek play-off biletini kapacak. Milliler, Gürcistan'ın 6 puan önünde, Bulgaristan'ın da 9 puan önünde bulunuyor.

10

A Milli Futbol Takımımız, Bulgaristan ve Gürcistan karşısında rakip filelere tam 10 gol bıraktı.

