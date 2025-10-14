CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler A Milli Futbol Takımı Bizim Çocuklar için yapay zekadan flaş tahmin! Yarı finaldeki rakibimiz...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, grubu ikinci sırada bitirerek play-off bileti kazanmak istiyor. Öte yandan yapay zeka, Bizim Çocuklar'ın gruptan ikinci çıkma ihtimalini ve eşleşmesi muhtemel rakiplerini açıkladı. İşte o tahmin... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 16:01
14 Ekim Salı günü saat 21:45'te Turka Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan'ı ağırlamaya hazırlanan A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda kritik bir maça çıkacak. Karşılaşmaya saatler kala Football Meets Data, ay-yıldızlılar için çarpıcı bir tahminde bulundu.

Simülasyona göre Türkiye grubunu yüzde 91 ihtimalle 2. bitirecek ve Dünya Kupası'na katılmak için play-off turu oynayacak. Yapay zeka, Türkiye'nin play-off turuna kalması durumunda yarı-final maçını yüzde 100 içeride oynayacağını belirterek eşleşme ihtimali en yüksek 4 rakibi oran vererek tahmin etti.

EN YÜKSEK İHTİMAL İSVEÇ

Türkiye simülasyona göre play-off turu yarı final maçında yüzde 23 ihtimalle İsveç ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekibin Moldova'nın rakibi olmasına ise yüzde 16 olasılık verildi.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off turu yarı final maçında yüzde 16 ihtimalle Kuzey İrlanda olması bekleniyor. Türkiye'nin bir diğer muhtel rakibinin ise Kuzey Makedonya olduğu ve iki takım yüzde 14 ihtimalle eşleşebileceği belirtildi.

