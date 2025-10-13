Frankfurt’un Can Uzun resti

Almanya'da yayın yapan Bild gazetesinin haberine göre Eintracht Frankfurt, oyuncusu Can Uzun'un milli takımda bulduğu süreden çok mutsuz. Yapılan habere göre Frankfurtlu idareciler, TFF ile yaptığı görüşmede Can Uzun'un artık daha fazla şans bulması gerektiği ifade etti. Böyle devam ederse Can'ın milli takıma gönderilmemesinin bile gündeme geleceği iddia edildi.