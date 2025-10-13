A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan flaş Berke Özer açıklaması!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Kerem Aktürkoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.İtalyan çalıştırıcı, Milli Takım kafilesinden ayrılan Berke Özer hakkında konuştu.

"KİMSEYE HABER VERMEDEN ÇEKİP GİTMEK OLMAZ"

Vincenzo Montella: "Futbolcuların arasındaki grupta hep aile ortamı var diyoruz ama bunu sadece söylemiyoruz, gösteriyoruz. Burada olma arzusuyla bunu başarıyoruz. Futbolcular her zaman milli takım için mücadele vermek zorunda. Milli takım için her şeyimizi ortaya koymalıyız. Benim görevim en iyi futbolcuları seçmek. Bu seçimleri yaparken maçtan maça en iyisini yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bu duruma baktığımızda ben her zaman sorumluluk alıyorum ve teknik karar veriyorum. Böyle durumlarda futbolcular da sorumluluk almalı. Futbolcuları belirlerken karar vermiştim."

"Berke Özer yaptığı açıklamada teknik seçime karşı da geldiğini söylemiş oldu. Ama biz burada ülkemizin onurunu temsil ediyoruz. Kimseye haber vermeden çıkıp gitmek olmaz. Bu olmamalı. Bunu yapıyorsanız maalesef sonuçları oluyor."

💥 MONTELLA'DAN BERKE ÖZER AÇIKLAMASI!🇹🇷 Vincenzo Montella: Berke Özer, yayınladığı açıklamada teknik kararlara da karşı geldiğini söylemiş oldu. Burada ülkemizi ve onurunu temsil ediyoruz. Burada kimseye haber vermeden kampı terk edip gidemezsiniz. Bunu yaparsanız bunun… pic.twitter.com/BiQ2gRT2P9 & amp;mdash; A Spor (@aspor) October 13, 2025

"BENİM İÇİN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI"

"Berke Özer konusunu çok fazla uzatmayacağım çünkü yarın daha önemli bir maçımız var. Uzun zamandır katılamadığımız Dünya Kupası için mücadele veriyoruz ama Berke'ye ilk daveti yolladığımda ikinci ligde oynuyordu. ABD'ye gittiğimizde Lille'e gitmeden önce iki maç oynatmıştım. Yaptığı açıklamada, kendi seçimlerine göre bizim seçimlerimizin geldiği takıma olduğunu belirtti. Eğer böyle olsaydı da Berke iki maçta oynamazdı. Bu benim için çok büyük bir hayal kırıklığı. Öyle bir hayal kırıklığı yaşadım ki burada kimsenin oynama garantisi yoktur. Bununla alakalı bir örnek vermem gerekirse de Mert Günok'la konuşup kendisinden tavsiye alabilirdi. Mert ilk kez formayı giydikten sonra 7 yıl bekledi. Şu an oynamıyor olmasına rağmen herkesi destekliyor. Ben bunu beklerdim. Biz bu aile ortamını korumak zorundayız. Bana olan saygıdan önce gruba olan saygı çok önemli. O yüzden Berke'den de yaptıklarını açıklamasına dair bir beklentim var." dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU: GRUPTAKİ DENGELERİ BELİRLEYECEK MAÇ

"Maçın önemini her iki takım da çok iyi biliyor. Biz bu karşılaşmayı bir final maçı olarak görüyoruz. Gürcistan da aynı şekilde düşünüyor. Gruptaki dengeleri belirleyebilecek bir maç olacak. Kazanırsak, play-off şansımızın artacağının ve hedefe bir adım daha yaklaşacağımızın farkındayız."

"İSPANYA MAÇI HARİÇ..."

"Milli takımda hiçbir sorun yok. Çok güzel bir hava var. Bu da sahaya sonuç olarak yansıyor. İspanya maçı hariç gayet güzel ilerliyoruz."

CAN UZUN HAKKINDA

"Hangi mevkide oynadığımızın bir önemi yok. Forvette iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum. Ben memnunum, umuyorum hocam da memnundur. Can Uzun'un zamanı gelecektir, benim yerime oynayacağı zamanlar da olacaktır. Kimsenin yerinin bir garantisi yok."