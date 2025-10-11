Komşuda zafer vakti

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında bugün deplasmanda Bulgaristan ile karsı karsıya gelecek. Vasil Levski Ulusal Stadı'ndaki mücadelede tek hedef galibiyet... Teknik direktör Vincenzo Montella, tüm planlarını üç puan üzerine yaptı. Tüm Türkiye, bu akşam ay-yıldızlılardan zafer bekliyor. Milliler, bu mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde puanını 6'ya çıkaracak ve ilk iki yolunda büyük avantaj yakalayacak.

TEK EKSİK BARIŞ ALPER YILMAZ

Ay-yıldızlılarda Bulgaristan maçı öncesinde tek eksik bulunuyor. O da Barıs Alper Yılmaz... Gürcistan'la oynanan karsılasmada kırmızı kart gören yıldız oyuncu, Ispanya mücadelesinde forma giyememisti. Barıs Alper'in cezası Bulgaristan karsılasması ile sona erecek. Ayrıca Türkiye, Montella yönetiminde 26'ncı sınavına çıkacak. Italyan çalıstırıcıyla 18'i resmi 7'si özel olmak üzere geride bıraktıgı 25 maçta, 13 galibiyet, 8 yenilgi ve 4 beraberlik elde eden milliler, 39 gol attı, 37 gol yedi.

LİDERLER DİREKT KATILIYOR

ABD, Meksika ile Kanada'nın ev sahipliginde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edecegi 2026 Dünya Kupası'na, Avrupa'dan 16 takım katılacak. Gruplarını lider tamamlayan 12 takım dogrudan katılım hakkı elde edecek. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takım mücadele edecek.

TARİHTEKİ 644'ÜNCÜ MÜCADELE

A Milli Takımımız, Bulgaristan karsısında tarihindeki 644'üncü maçına çıkacak. Ay-yıldızlılar, 102 yıllık tarihinde 356'sı resmi, 287'si özel olmak üzere toplamda oynadıgı 643 maçın 252'sini kazandı. 241 defa rakiplerine boyun egen ay-yıldzlılar, 150 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

92 FARKLI ÜLKEYLE KARŞILAŞTIK

Bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karsılasan A Milli Takım, 643 müsabakanın 557'sini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü Oksanusya temsilcileri ile yaptı.

TEK HÜKMEN YUNANİSTAN'A

A Milli Takım, geride kalan 643 maçta sadece bir kez hükmen galibiyet elde etti. O karşılaşma da 17 Kasım 2015'te oynanan ve 0-0 biten Yunanistan mücadelesi... Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayıTürkiye lehine 3-0 tescil etti.

KOSOVA DEĞERLENDİRİLMEDİ

Ay yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç; söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

DİMİTROV'UN İLK MAÇI

Gruptaki ilk iki maçını kaybeden Bulgaristan, teknik direktör Ilian Iliev'le yollarını ayırdı ve yerine Aleksandar Dimitrov'u getirdi. Son 7 yılda Bulgaristan Ümit Milli Takımı'nı çalıştıran Dimitrov, Bulgaristan Milli Takımı'yla ilk maçına ay-yıldızlılar karsısında çıkacak.

BULGARLARLA 24. RANDEVU

Türkiye ile Bulgaristan bugüne kadar 18'i özel, 5'i Balkan Kupası olmak üzere toplam 23 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 7 kez sahadan galip ayrılırken, 10 defa yenilgi yasadı. 6 maç da berabere sona erdi. Bu karsılasmalarda ay-yıldızlılar rakip fileleri 36 kez havalandırırken, kalesinde ise 43 gol gördü. Iki ülke son olarak 8 Haziran 2015 Istanbul'da özel maç oynadı ve A Milliler, rakibini 4-0'lık skorla yendi.

İSPANYA EVİNDE OYNUYOR

Grupta oynadığı ilk iki maçı kazanan İspanya, evinde Gürcistan'ı konuk edecek. 6 puanla zirvede yer alan İspanya'nın Gürcüleri ağırlayacağı bu mücadele de saat 21.45'te başlayacak.

RAKIPTE TANIDIK ISIMLER

BULGARİSTAN Milli Takımı'nda tanıdık isimler göze çarpıyor. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK'da forma giyen Zdravko Dimitrov ile 2023-25 yılları arasında Çaykur Rizespor'da oynayan Martin Minchev, bugün millilerimize rakip olacak.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

A Milli Takımımız, dün yaptığı idmanla Bulgaristan maçının hazırlıklarını tamamladı. Sahada taktik çalışmanın ardından duran top organizasyonları üzerinde duruldu.

BULGARİSTAN-TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER

Bulgaristan: Mitov, Turitsov, Bozhinov, Hristov, Velkovski, Gruev, Chochev, Despodov, Shopov, Dimitrov, Minchev

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Yunus, Arda, Kerem, Kenan