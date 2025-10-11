CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler A Milli Futbol Takımı Kaptan’ın dalya heyecanı

Kaptan’ın dalya heyecanı

A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan karşısında görev alması halinde 100. kez ay-yıldızlı formayı sırtına geçirecek ve ‘dalya’ diyecek

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Kaptan’ın dalya heyecanı

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan karşısında forma giymesi durumunda A Milli Futbol Takımı'nda 100. maçına çıkacak. Ay-yıldızlıların 6 Eylül 2013 tarihinde Andorra ile oynadığı 2014 Dünya Kupası grup eleme müsabakasında ilk kez milli formayı giyen Çalhanoğlu, geride kalan 99 karşılaşmada da 21 kez rakip fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncunun 15 de asisti bulunuyor. 31 yaşındaki futbolcu, görev alırsa A Milli Takımı'nda 100 maç oynayan Arda Turan'ı da yakalayacak. Kaptan, Bulgaristan karşısında görev verilmesi ve gol atması halinde 21'er gollü Lefter Küçükandonyadis ve Cenk Tosun'u geride bırakacak, 22 golü bulunan Tuncay Şanlı'yı yakalayacak. Hakan Çalhanoğlu, gol bulması halinde milli takımın en golcü 3'üncü ismi olarak tarihe adını yazdıracak.

