Haberler A Milli Futbol Takımı Bulgaristan - Türkiye maçı izle | Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Bulgaristan - Türkiye maçı izle | Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Son maçında İspanya'ya 6-0 yenilerek üç puanla grupta üçüncü sıraya gerileyen A Milli Futbol Takımı'mız, ilk iki eleme maçını kaybederek sıfır puanla son sırada yer alan Bulgaristan ile deplasmanda karşılaşacak. Barış Alper Yılmaz'ın Gürcistan maçında gördüğü kart nedeniyle cezalı olduğu maçı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Sofya'da oynanacak karşılaşmanın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Bulgaristan - Türkiye maçı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 14:03
Bulgaristan - Türkiye maçı izle | Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Bulgaristan - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

A Milli Futbol Takımı'mız 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Deplasmanda mutlak 3 puan için yarışıp toplam puanını 6'ya çıkarmak isteyen Montella'nın öğrencilerinde tek eksik Barış Alper Yılmaz. Başkent Sofya'da bulunan Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak maçta Portekizli hakem Luis Godinho düdük çalacak. İşte Bulgaristan - Türkiye maçı tüm detayları...

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bulgaristan - Türkiye maçı 11 Ekim Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bulgaristan-Türkiye maçı muhtemel 11'lerimiz

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bulgaristan: Mitov, Turitsov, Bozhinov, Hristov, Velkovski, Gruev, Chochev, Despodov, Shopov, Dimitrov, Minchev

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Yunus, Arda, Kerem, Kenan

GRUPTA MİLLİLER ÖNDE

Bizim Çocuklar, grup aşamasındaki son iki maçında bir galibiyet ve bir mağlubiyetle 3 puan toplayarak averaj avantajıyla üçüncü sırada yer alıyor. Öte yandan Bulgaristan, iki karşılaşmasını da yitirerek tablonun dibinde kaldı. Ay-yıldızlı ekip, bu mücadele sonrası 14 Ekim Salı günü Kocaeli'de Gürcistan'la kozlarını paylaşacak.

24. RANDEVU

Türkiye ve Bulgaristan, bugüne dek 18 dostluk maçı ile 5 Balkan Kupası mücadelesi dahil toplam 24 kez karşı karşıya geldi. Bu randevularda milliler 7 zafer elde ederken, 10 kez sahadan yenik ayrıldı ve 6 maç da eşitlikle sonuçlandı. Ay-yıldızlılar bu süreçte 36 gol atarken, kalesinde 43 gol gördü. İki taraf en son 8 Haziran 2015'te İstanbul'da oynanan bir hazırlık maçında karşılaştı ve Türkiye, rakibini 4-0'la geçti.

Bulgaristan-Türkiye maçı yayın bilgisi

MİLLİ TAKIMIN 644. SINAVI

A Milli Futbol Takımı, 356'sı resmi, 287'si hazırlık niteliğinde olmak üzere toplam 643 maça çıktı. Kırmızı-beyazlılar, bu maçlarda bir hükmen galibiyet dahil 252 kez gülen taraf olurken, 241 yenilgi ve 150 beraberlik yaşadı. Türkiye, rakiplerine 881 gol yağdırdı ancak kalesinde 922 gole engel olamadı.

MONTELLA'NIN 26. MAÇI

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ekibiyle 18 resmi ve 7 hazırlık maçı olmak üzere toplam 25 karşılaşma yönetti. Montella yönetiminde ay-yıldızlılar, 13 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

ÇALHANOĞLU'NDAN DALYA SEVİNCİ

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan karşısında sahaya çıkarsa A Milli Takım'daki 100. maçına ulaşacak. Kariyerine 6 Eylül 2013'te Andorra'ya karşı oynanan 2014 Dünya Kupası eleme maçında başlayan Çalhanoğlu, 99 karşılaşmada 21 gol attı. 31 yaşındaki oyuncu, bu eşikte milli formayı giyen altıncı isim olacak. Çalhanoğlu, milli kariyerinde 2016, 2020 ve 2024 Avrupa Şampiyonası finallerinde boy gösterdi.

Türkiye milli maç hangi kanalda?

TEK EKSİK BARIŞ ALPER

A Milli Takım'da Bulgaristan maçı öncesi tek bir eksik var. İspanya karşılaşmasında kırmızı kart nedeniyle forma giyemeyen Barış Alper Yılmaz, bu maçla cezasını tamamlayacak.

PORTEKİZLİ HAKEM YÖNETECEK

Bulgaristan-Türkiye mücadelesini Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho yönetecek. Godinho'ya yardımcı olarak Rui Teixeira ve Pedro Almeida eşlik ederken, dördüncü hakem Miguel Nogueira olacak. VAR görevini Andre Narciso, AVAR'ı ise Helder Malheiro üstlenecek.

