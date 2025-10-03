CANLI SKOR ANA SAYFA
Can pişman etti

Can pişman etti

Rudi Völler: “Can’ı izleyince gözlerim doluyor, içim burkuluyor. Biz de istemiştik”

03 Ekim 2025 Cuma 06:50
Can pişman etti

Almanya Futbol Federasyonu Sportif Direktörü Rudi Völler, Eintracht Frankfurt'un genç yıldızı Can Uzun'un performansı sonrasında pişmanlık yaşadığını ifade etti. Völler, Can Uzun ile ilgili, "Onu her hafta televizyonda izleyince gözlerim doluyor. Çünkü biz de ondan tam olarak bunu bekliyorduk. Harika bir oyuncu. Elbette biraz içim burkuluyor ama gurur da duyuyorum. Babası ve menajeriyle çok iyi bir toplantımız olmuştu, gerçekten kararsız kaldı. Ama sonunda tercihini yaptı. Bunu da saygıyla karşılamak gerek" dedi.

Eintracht Frankfurt forması altında sezona çok iyi bir giriş yapan Can Uzun, 8 maçta 6 gol attı ve 4 asist yaptı. Performansıyla Avrupa devlerinin de dikkatini çeken Can Uzun, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı da gol sevinci yaşamıştı.

2024'TE TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ

Almanya Futbol Federasyonu, 19 yaşındaki Regensburg doğumlu futbolcuyu uzun süre milli takım için ikna etmeye çalışmış ancak Can Uzun, 2024 yılının baharında kesin olarak Türkiye'yi seçmişti. Can'ın bu kararını üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Almanlar, halen hazmedebilmiş değil. 19 yaşındaki yıldız, milli takım formasını ise 3 maçta giydi.

