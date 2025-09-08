Spor yazarları Türkiye-İspanya maçını yorumladı!

"Böyle bir takıma karşı önde Yunus, Arda, Kenan, Kerem dörtlüsü ile oynayınca lüks oldu. Savunmada yetersiz kaldık ve çok açık verdik. Böyle bir savunma anlayışını rakip iyi kullandı farka gitti. Her atakta çok kalabalık geldiler ve goller buldular. Gürcistan maçına da İspanya maçına da aynı kadro ve aynı oyun anlayışı ile çıkmak ne kadar doğruydu? Çünkü iki takım arasında oyun anlayışı olarak siyah ile beyaz gece ile gündüz kadar fark var. Dünya futbolu ile aramızdaki farkı görme açısından çok ders çıkarmamız gereken kötü bir test maçı oldu. Üzücü bir sonuç."