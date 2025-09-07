CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella: Rakip 2 kere geldi ve gol attı

Vincenzo Montella: Rakip 2 kere geldi ve gol attı

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 2. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Teknik Direktör Vincenzo Montella, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 00:34 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 00:35
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Vincenzo Montella: Rakip 2 kere geldi ve gol attı

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 2. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Teknik Direktör Vincenzo Montella, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI

"Hepimiz üzgünüz. Futbolcularımız ve seyircilerimiz için üzgünüz. Ben de çok üzgünüm bu sonuç için. İlk başta biz birkaç fırsat yakaladık, gole çeviremedik. Rakip iki kere geldi ve gol attı. Zamanla inancını da kaybediyorsun böyle olunca. Bu sefer bu maç ortaya çıktı. Bu istediğimiz bir şey değil. Gelişen ve gelişmeye açık bir kadromuz var. Akıllı davranırsak, bu maçtan gerekli dersleri alırız."

"Maça bakınca, taktiksel olarak gerçekçi bir analiz çıkaramazsınız. Futbolcularımız, duygusal anlamda sorumluluk hissettiği için performanslarının altında kaldı. Rakip her yerde ikili mücadeleleri kazandı. Bu taktiksel değildir. Demoralize olmamamız gerekiyor."

"Bu tarz maçlardan sonra biz birçok kez gösterdik, performansımızla gösterdik. Bu maç bizim için çok büyük bir ders olacak. Birlik olarak çıkacağız. Buradan çok daha güçlü bir şekilde kalkacağımızı biliyorum."

Konya'da kabus gibi gece!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Kürşat Alnıaçık: Beni istemeyenlerle çalışmam! Arkamı döner giderim, bir daha da bakmam
Özgür Özel 'den yine sokak çağrısı! Avaz avaz bağırdı tehditler savurdu: "Son uyarımdır..."
G.Saray'dan çok konuşulacak hamle! Transferde son dakika
Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
ABD Açık'ta tek erkekler şampiyonu Alcaraz! ABD Açık'ta tek erkekler şampiyonu Alcaraz! 01:06
"Konya halkından ve milletimizden özür diliyorum" "Konya halkından ve milletimizden özür diliyorum" 00:58
Vincenzo Montella: Rakip 2 kere geldi ve gol attı Vincenzo Montella: Rakip 2 kere geldi ve gol attı 00:28
Belçika farklı kazandı! Belçika farklı kazandı! 00:20
Köln'de kazanan ev sahibi! Köln'de kazanan ev sahibi! 00:14
"Bu takım buradan toparlanmasını bilir" "Bu takım buradan toparlanmasını bilir" 00:09
Daha Eski
Yunanistan çeyrek finale adını yazdırdı! Yunanistan çeyrek finale adını yazdırdı! 00:04
F.Bahçe'de Tedesco sesleri! F.Bahçe'de Tedesco sesleri! 00:04
İşte E Grubu'nda güncel puan durumu İşte E Grubu'nda güncel puan durumu 21:56
Beşiktaş ayrılığı açıkladı! Beşiktaş ayrılığı açıkladı! 21:39
"Taraftarımız için de ne gerekiyorsa yapacağız" "Taraftarımız için de ne gerekiyorsa yapacağız" 21:23
A Milli Takım'da sakatlık! A Milli Takım'da sakatlık! 20:54