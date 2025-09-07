Bizim Çocuklar tarihi galibiyet için sahada! İşte Montella'nın muhtemel 11'i

A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci maçında Konya'da İspanya'yı konuk edecek. Bizim Çocuklar, ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2, İspanya da Sofya'da Bulgaristan'ı 3-0 yendi. İspanya averajla lider, Milli Takımımız ikinci sırada yer alıyor. Daha önce Konya'da Fransa ve Hollanda'yı sahadan sildik. Şimdi de tek hedefimiz, son Avrupa şampiyonu Boğalar'ı da devirip çifte zafer yaşamak.

İŞTE TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Eren, İsmail, Hakan, Arda, Kerem, Kenan, Yunus

İspanya: Simon, Le Normand, Huijsen, Cucurella, Merino, Porro, Zubimendi, Pedri, Williams, Yamal, Oyarzabal

71 YILLIK HASRET

Bizim Çocuklar, son Avrupa şampiyonu karşısında 11 maçta bir kez kazandı. Tek galibiyetimizi 71 yıl önce, 1954 Dünya Kupası Elemeleri'nde 14 Mart 1954'te İstanbul'da 1-0'lık skorla aldık. Boğalar'la 3 kez de berabere kaldık. Milli Takımımız'da Gürcistan maçında kırmızı gören Barış Alper Yılmaz İspanya'ya karşı oynayamayacak. Grubun diğer maçında ise bugün 16.00'da Gürcistan ile Bulgaristan, Tiflis'te karşılaşacak.

KURAYLA ELEDİK

A Milli Takımımız, 1954'te ilk kez katıldığı Dünya Kupası'na, İspanya'yı kura atışında saf dışı bırakarak gitti. Elemelerde İspanya'ya ilk maçta deplasmanda 4-1 yenildik, rövanşı 1-0 kazandık. 3. maç da Roma'da 2-2 biterken, kura atışıyla finallere katıldık.

9 YIL SONRA KONYA'DA

Bizim Çocuklar ile İspanya, son olarak 17 Haziran 2016 tarihinde karşılaştı. Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki grup karşılaşmasını İspanya 3-0 kazandı. İspanya'nın gollerinden 2'sini Alvaro Morata ve birini Nolito attı.

LİDER KUPADA

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak. Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım direkt Dünya Kupası'na gidecek.