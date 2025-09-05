Spor yazarları Gürcistan-Türkiye maçını değerlendirdi

Son saniyede UğurCAN'ın kritik kurtarışı olmasa güle oynaya başladığımız maçı göz yaşları içinde de tamamlayabilirdik.

Öyle ya da böyle kazandık ve turnuvaya galibiyetle başlamak önemliydi.

Ancak ders almamız şart.

Şimdi rakip İspanya ve dünyanın en iyi takımına karşı çok daha iyi olmak zorundayız.

Tek devre oynar sonra durursak pişman oluruz.

Aman dikkat; Gürcistan başka İspanya bambaşka...