Spor yazarları Gürcistan-Türkiye maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN - KESİN SESİNİZİ... BU TAKIMI ALKIŞLAYIN!
10 kişi ile Gürcistan'da tarih yazdık! Helal olsun size Altın Çocuklar! Millilerimiz, Gürcistan'da 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında yeni bir çılgınlık daha ürettiler... Belki zor oldu, belki çok stres yaşadık, soğuk terler akıttık ama galip gelmesini bildik! Uğurcan Çakır'dan en uçtaki Kenan Yıldız'a kadar aslanlar gibi mücadele etti Montella'nın öğrencileri... Boris Paichadze Ulusal Stadı'ndaki maça müthiş bir ön alan baskısı ile başladık.
Türk futbolunun yeni altın çocuğu Arda Güler yönetimindeki millilerimiz, maçın başında Mert Müldür'ün golü ile öne geçti. Bu golden sonra oyunu istediğimiz gibi kontrol etmeye başladık. Milli Takım'da tam bir yürek savaşçısına dönüşen Eren Elmalı'yı ayakta alkışlamak lazım. Dün adeta iki kişilik mücadele etti. Hakan Çalhanoğlu sahada basmadık yer bırakmadı, takım arkadaşlarının açıklarını kapattı. Kerem Aktürkoğlu transferi üzerinden Milli Takım'ın birlik-bütünlüğünü bozmaya çalışanlar oldu.
Neymiş 'o şu fotoğrafı paylaştı, diğeri bu fotoğrafı...' Fotoğraflar üzerinden oyuncuları hep yıpratmaya çalıştılar, hem de boş boş konuştular. O yıpratmaya çalıştıkları altın çocuklarımız, üçüncü golümüzde bu saçma-sapan komplo teorileri üretenleri yerle bir ettiler, tokat gibi cevap verdiler. Üçüncü golde ön alan baskısı sonucunda Arda Güler topu kaptı. Yunus Akgün'e pasını verdi; Yunus, Kerem'i gördü, Kerem de ağları... Muhteşem üçlünün pas trafiği, jeneriklere geçer!
En çok da Kerem Aktürkoğlu adına sevindim. Dün yine müthiş oynadı, 2 gol attı. Maçın 70. dakikasından sonra Gürcistan çok üzerimize gelmeye başladı. 66'da oyuna giren Barış Alper Yılmaz, 70'te kırmızı kart gördü. Millilerimiz 10 kişi kalınca, büyük baskı yedik. Önde top tutamadık, oyunu soğutamadık. İyi savunma yaparak ayakta kaldık. Uğurcan Çakır'ın yediği iki golde yapabileceği bir şey yoktu; çünkü topu göremedi. Ama yaptığı iki süper kurtarış var ki... Bir tanesi son saniyelerde hem de. Panter gibi çıkardı topu Uğurcan!
Sonuç olarak biz Gürcistan'dan çok daha kaliteli bir takımız. Dün 60 dakika sahanın hakimi bizdik. Zaten dakikalar 52'yi gösterdiğinde 3-0 öndeydik. Böylesine zorlu bir deplasmanda uzatmalarla birlikte tam 29 dakika 10 kişi oynadık. Ama kazandık ve elemelere 3 puanla başladık. Tebrikler Milli Takım! Durmak yok, yola devam!
REHA KAPSAL - POTANSİYEL VE ENERJİ
Dünya kupası grup elemeleri yolculuğumuzda ilk maçımız Gürcistan deplasmanı ile başladı. Favori olsak da zor maç olacağı aşikardı. Oyuna iyi başlayan milliler Mert'in attığı kafa golü ile öne geçerek oyunun kontrolünü ele aldı. Golle daha da özgüvenli oynamaya başladık ve de yine bir duran topun devamında Kerem ile ikinci golümüze kavuştuk. Saha dizilişimiz 4/6/0 gibi santrforsuz bir oyun. İkinci yarı yine bizim oyun üstünlüğümüzle geçti.
Attığımız 3 gol ile maçın fişini çektik gibi düşündüğümüz bölümde Barış Alper atıldı. Eksilen milliler topu rakibe bırakarak derin ve organize savunma yapıp 5/3/1 formasyonuna geçtik. Bizim takımın oyuncu özelliklerine baktığımızda hücum planı 3 temel konu başlığından oluşuyor. Topa sahip olma, geçiş hücumu ve duran toplarımız en önemli silahlarımız. Hedef birinci olmak elbette. Son Avrupa şampiyonu İspanya'ya karşı işimiz zor olsa da imkansız değil.
Oyuncu gurubumuz potansiyelini enerjiye çevirirse üstünden gelemeyeceği rakip yok. Bu oyuncu grubunun hem mental hem taktik ve teknik olarak kusursuzca uygularsak hayal ettiğimiz hedefimize niye varmayalım. Haydi bizim çocuklar, tüm Türkiye'nin kalbi ve duaları sizlerle.
TURGAY DEMİR - UGURCAN'SIN!
Yunus'un yaptığı paylaşımdan Kerem'in fotosunu silmesi ortalığı yangın yerine çevirdi. Doğal olarak maç başlar başlamaz herkesin gözü bu iki futbolcunun üzerinde oldu. Allah'tan skor iyi ve bir golümüzü de Yunus-Kerem ortaklığıyla attık ve ortalık duruldu. Geçelim maça. Montella ön tarafta Kenan, Kerem, Arda, Yunus gibi dört çabuk, teknik ve hızlı oyuncuyu kullanınca Gürcistan'ın birinci bölgesinde istediğimiz gibi rahat hareket ettik. Daha ilk dakikada Kerem biraz dikkatli olsa golü atmıştık.
Neyse ki gol için fazla beklemedik Arda'nın ortası Mert Müldür'ün kafasıyla 2024'te yaptığımız gibi golle başladık. Gürcistan mücadeleci bir takım ve özellikle Beşiktaş'ın da radarında olan Davitashvili ve Mikaudatze çok kaliteli ayaklar. Böyle bir rakip karşısında ayağa oynayıp önde basarak 3-0 öne geçtikten sonra tıkır tıkır giden oyunu rölantiye almak Montella adına büyük hataydı ve bedeli çok ağır olabilirdi. Barış'ın kontrolsüz bir faulü sonrası 10 kişi kalınca rakibe üçdört net pozisyon verip iki de gol yedik.
Son saniyede UğurCAN'ın kritik kurtarışı olmasa güle oynaya başladığımız maçı göz yaşları içinde de tamamlayabilirdik. Öyle ya da böyle kazandık ve turnuvaya galibiyetle başlamak önemliydi. Ancak ders almamız şart. Şimdi rakip İspanya ve dünyanın en iyi takımına karşı çok daha iyi olmak zorundayız. Tek devre oynar sonra durursak pişman oluruz. Aman dikkat; Gürcistan başka İspanya bambaşka...