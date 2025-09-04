TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Böyle polemikleri yaratmak...

A Milli Takımı'mız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2'lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulundu.

İŞTE HACIOSMANOĞLU'NUN SÖZLERİ:

"BÖYLE POLEMİKLERİ YARATMAK VATAN HAİNLERİNE YAKIŞIR"

"Takım içinde çok güzel bir aile ortamı var. Bu ortama çomak sokmaya çalışanlar Türk değil! Bu kadar önemi bir maç öncesinde böyle polemikleri yaratmak anca vatan hainlerine yakışır!"

"TARİHİN EN KARAKTERLİ VE KALİTELİ MİLLİ TAKIMI"

"Tarihin en karakterli ve en kaliteli milli takım kadrosu diye hep söylüyorum. Çok güzel bir kolej havası var."