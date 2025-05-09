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Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye-İspanya maçı Konya'da oynanacak

Türkiye-İspanya maçı Konya'da oynanacak

A Milli Futbol Takımı'mızın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya ile oynayacağı mücadele Konya'da oynanacak. | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 14:19 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 14:24
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Türkiye-İspanya maçı Konya'da oynanacak

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki mücadelesine Eylül ayında başlayacak A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nda iç sahada oynayacağı ilk karşılaşmada EURO 2024 şampiyonu İspanya'yı Konya'da ağırlayacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı müsabaka, 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.

Konya'da daha önce 7'si resmi, biri özel olmak üzere toplam 8 maça çıkan A Milliler, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de mağlubiyet aldı. Ay-Yıldızlılar, bu maçlarda 15 gol kaydederken, kalesinde 7 gol gördü.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu, A Milli Takımı'mızın daha önce EURO 2016 Elemeleri'nde Hollanda ve İzlanda, EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya'yı mağlup ettiği unutulmaz maçlara ev sahipliği yapmıştı.

A Milliler, 13 Ekim 2015 tarihinde İzlanda'yı karşılaşmanın son dakikalarında Selçuk İnan'ın serbest vuruştan attığı golle mağlup ederek 2016 Avrupa Şampiyonası bileti almış, 8 Haziran 2019 tarihinde ise Fransa'yı 2-0'lık skorla tarihinde ilk kez yenmiş ve 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda belirleyici bir galibiyet almıştı. Ay-Yıldızlılar, 15 Ekim 2023'te de Letonya'yı tarihinde ilk kez iç sahada 4-0'lık sonuçla yenmiş ve 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantilemişti.

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçında 4 Eylül Perşembe günü deplasmanda Gürcistan karşısına çıkacak. Başkent Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 19.00'da başlayacak.

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