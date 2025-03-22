A Ligi aşkına

A Milli Futbol Takımımız, iyi bir futbolun ardından Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Macaristan'ı 3-1 yenerek, yarınki rövanş öncesinde büyük bir avantaj sağladı. Macaristan zaferine 1 gol, 1 asistle damga vuran Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı bir paylaşım geldi. Mücadeleye devam edeceklerinin vurgusunu yapan Aktürkoğlu, "Türkiye, her şeyin en iyisini hak ediyor. Pazar günü A Ligi için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MACAR ZAFERİNDE BENFİCA ORTAKLIĞI

Macaristan'a birer gol atan Benfica'daki milli yıldızlarımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Portekiz basınında gündem oldu. A Bola'daki haberde, "Türkiye'nin galibiyetinde üç gole doğrudan etki eden Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Benfica ortaklığı büyük rol oynadı" ifadelerine yer verildi. Somos Fanatico'da Aktürkoğlu'nun omuz hareketiyle gol attığı an ön plana çıkarıldı. Milli futbolcuya "Harry Potter" vurgusu yapılırken, "Sihirli bir performansa imza attı" denildi.

KENAN VE CAN İLK 10'DA

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezinin (CIES) dünya genelinde en iyi performans gösteren 20 yaş altı futbolcuları açıkladığı listede, milli oyuncular Kenan Yıldız ve Can Uzun ilk 10'da yer aldı. Barcelona'nın genç İspanyol yıldızı Lamine Yamal'ın 90.8 puanla başı çektiği listede, İtalyan devi Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız 85.7 puanla beşinci, Alman takımı Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun ise 82.3 puanla dokuzuncu sırada kendine yer buldu.

MONTELLA KONUŞACAK

A Milli Takımımız, rövanş maçı öncesindeki son antrenmanını bugün saat 11.15'te yapacak ve 16.00'da Budapeşte'ye gidecek. Ay-Yıldızlılar, Puskas Arena'da saat 19.00'da kısa bir yürüyüş yapacak. Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcumuz, saat 19.15'te basın toplantısı düzenleyecek.

RÖVANŞ ZWAYER'İN

A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi play-off turu rövanşında 23 Mart Pazar günü deplasmanda Macaristan ile yapacağı maçta Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçta Bastian Dankert VAR, Patrick Hanslbauer de AVAR olarak görev alacak.

BANİYA MİLLİ TAKIM'DA

A Milli Futbol Takımımız, Macaristan karşılaşmasının hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı. Antrenmana, sakatlıkları bulunan Barış Alper Yılmaz, Mert Günok, Yunus Akgün, Merih Demiral ve Kaan Ayhan katılmadı. Bu isimlerin yokluğunda İtalya Serie B takımı Palermo'dan stoper Rayyan Baniya, aday kadroya çağrılarak idmanda yer aldı.