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Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella: İlk stratejimiz...

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella: İlk stratejimiz...

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan'ı konuk edeceğimiz karşılaşma öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 19:12 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 19:12
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Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella: İlk stratejimiz...

UEFA Uluslar Ligi'nde A Grubu'na yükselmek isteyen A Milli Futbol Takımımız, play-off turunda Macaristan ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanacak olan eşleşmenin ilk maçından önce teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulunuyor. İşte o ifadeler...

"İLK STRATEJİMİZ..."

"İlk stratejimiz kendi oyunumuzu empoze etmek rakibimize karşı. Uzun yıllardır birlikte oynuyorlar ve takım halinde ne yapmak istediklerini biliyorlar. Yüksek seviyede oynamaya alışkın bir takımlar. Biz de bu maçta hak ettiğimizi göstermek istiyoruz. O seviyelere geldiğimizi göstermek istiyoruz."

"İLK KEZ BİZİMLE AMA..."

"Nedenlerden birisi iki tane sol ayaklı stoperle oynamak olmaz. Yusuf da ilk kez bizimle. Çok büyük bir geleceği olduğuna inanıyorum. Genç ve yetenekli bir futbolcu. Bizimle ilk kez bir arada ama hiç U21'de de oynamadı. Futbolda adım adım gitmek lazım. Adım adım ilerlemeyi, süreci birlikte yürütmemiz gerekiyor."

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