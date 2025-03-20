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Haberler A Milli Futbol Takımı Milli Takım'da İrfan Can Kahveci: Daha biten bir şey yok

Milli Takım'da İrfan Can Kahveci: Daha biten bir şey yok

A Milli Futbol Takımımız, Macaristan eşleşmesinin ilk maçını sahasında 3-1 kazandı. Karşılaşmanın ardından İrfan Can Kahveci çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 22:28
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Milli Takım'da İrfan Can Kahveci: Daha biten bir şey yok

A Milli Futbol Takımımız, Macaristan eşleşmesinin ilk maçını sahasında 3-1 kazandı. Karşılaşmanın ardından İrfan Can Kahveci çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"DAHA BİTEN BİR ŞEY YOK"

"Çok mutluyum. 2007'den beri yenemediğimiz bir rakibi yendik. Bu takım, ilkleri başarmaya devam ediyor. Ülkemi sevindirdiğim için mutluyum. Bu ülkenin güzel günlere ihtiyacı var. Bu takım aslında birinci olarak çıkmayı hak etmişti. Bir şanssızlık oldu. Daha biten bir şey yok. Şimdi ikinci maça bakacağız."

"EN ÇOK ÇALIŞTIĞIM SEZON OLABİLİR"

"Ben her zaman kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Kulüpte ve milli takımda verilen süreleri iyi değerlendirmeye çalışıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Antrenmanlarda da iyi çalışıyorum. Hocamız da antrenmanda güvenini bana iletti. Belki de en çok çalıştığım sezon olabilir. Süre bulduğumda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Tabii ki hocalarımızın kararı. Oynadığımda elimden geleni yapmaya çalışıyorum."

"AİLE ORTAMI VAR"

"Bu ülke birlik ve beraberliği hak ediyor. Bazen bazı olaylarda, takımlarda ayrışmalar oluyor ama biz burada bunu göstermemeye çalışıyoruz. Çok güzel bir ortam var, aile ortamı var. Dışarıda da ülkemiz hep birlikte olur."

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