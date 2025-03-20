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Haberler A Milli Futbol Takımı Macaristan galibiyetinin ardından Kerem Aktürkoğlu: Asistim golümden daha güzeldi!

Macaristan galibiyetinin ardından Kerem Aktürkoğlu: Asistim golümden daha güzeldi!

A Milli Takım yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu, Macaristan galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Milli yıldız, 3. golde İrfan Can Kahveci'ye yaptığı asistin attığı golden daha güzel olduğu yorumunda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 22:40 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 22:45
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Macaristan galibiyetinin ardından Kerem Aktürkoğlu: Asistim golümden daha güzeldi!

A Milli Takım yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu, Macaristan galibiyetinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"DAHA İŞİMİZ BİTMEDİ"

"Bugün farklı bir rolde, hocamla kampa geldikten sonra konuştuk, böyle oynatmak istediğini söyledi. Ben de takıma yardımcı olacaksam pozisyonun fark etmeyeceğini söyledim. Kaleye yakın oynamak benim için güzel. Önemli olan bugünkü galibiyetti. Çok güzel bir atmosfer vardı. İstanbul'da oynamanın özlemini yaşıyorduk. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Daha işimiz bitmedi. Bunun bilincindeyiz. A Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Ülkemiz her şeyin en iyisini hak ediyor. İnşallah ikinci maçta da bunu tamamlarız."

"HEDEFİMİZ A LİGİ"

"Daha iyi oynadığımız maçlar büyük rakiplere karşı oluyor. Biz oralarda da kendimizi gösterebiliriz. Daha büyük rakiplere karşı mücadele edebileceğimizi gösterdik. O yüzden hedefimiz A Ligi. Umarım ülkemizi bu gururu yaşatırız."

"ASİSTİM GOLÜMDEN ÇOK DAHA GÜZELDİ"

"Asistim golümden çok daha güzeldi. Golde topu göremedim, omuzumla attım. Güzel bir goldü. Oğuz'u da takdir etmek lazım. İki asistle maçın yıldızı bence. Hepimiz çok güzel oynadık. Bütün arkadaşlarımın ayağına sağlık.

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