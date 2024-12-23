2024'ün en iyi milli takım teknik direktörleri sıralaması açıklandı! İşte Vincenzo Montella'nın listedeki yeri

2024'ün en iyi milli takım teknik direktörleri sıralaması Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından açıklandı. Sıralamada Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yeri dikkat çekti. İşte o liste...