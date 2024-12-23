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Haberler A Milli Futbol Takımı 2024'ün en iyi milli takım teknik direktörleri sıralaması açıklandı! İşte Vincenzo Montella'nın listedeki yeri

2024'ün en iyi milli takım teknik direktörleri sıralaması açıklandı! İşte Vincenzo Montella'nın listedeki yeri

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 2024'ün en iyi milli takım teknik direktörlerini sıraladı. İşte Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın listedeki yeri... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 19:26 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 19:35
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2024'ün en iyi milli takım teknik direktörleri sıralaması açıklandı! İşte Vincenzo Montella'nın listedeki yeri

2024'ün en iyi milli takım teknik direktörleri sıralaması Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından açıklandı. Sıralamada Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yeri dikkat çekti. İşte o liste...

2024'ün en iyi milli takım teknik direktörleri sıralaması açıklandı! İşte Vincenzo Montella'nın listedeki yeri

1. Luis de la Fuente (İspanya): 274 puan

2024'ün en iyi milli takım teknik direktörleri sıralaması açıklandı! İşte Vincenzo Montella'nın listedeki yeri

2. Lionel Scaloni (Arjantin): 148 puan

2024'ün en iyi milli takım teknik direktörleri sıralaması açıklandı! İşte Vincenzo Montella'nın listedeki yeri

3. Didier Deschamps (Fransa): 35 puan

2024'ün en iyi milli takım teknik direktörleri sıralaması açıklandı! İşte Vincenzo Montella'nın listedeki yeri

4. Gareth Southgate (İngiltere): 26 puan

2024'ün en iyi milli takım teknik direktörleri sıralaması açıklandı! İşte Vincenzo Montella'nın listedeki yeri

5. Emerse Fae (Fildişi Sahili): 18 puan

2024'ün en iyi milli takım teknik direktörleri sıralaması açıklandı! İşte Vincenzo Montella'nın listedeki yeri

6. Julian Nagelsmann (Almanya): 17 puan

2024'ün en iyi milli takım teknik direktörleri sıralaması açıklandı! İşte Vincenzo Montella'nın listedeki yeri

7. Nestor Lorenzo (Kolombiya): 14 puan

2024'ün en iyi milli takım teknik direktörleri sıralaması açıklandı! İşte Vincenzo Montella'nın listedeki yeri

8. VİNCENZO MONTELLA: 8 PUAN

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