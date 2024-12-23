2024'ün en iyi milli takım teknik direktörleri sıralaması açıklandı! İşte Vincenzo Montella'nın listedeki yeri
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 2024'ün en iyi milli takım teknik direktörlerini sıraladı. İşte Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın listedeki yeri... | Son dakika spor haberleri
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 19:26 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 19:35
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3. Didier Deschamps (Fransa): 35 puan
4. Gareth Southgate (İngiltere): 26 puan
5. Emerse Fae (Fildişi Sahili): 18 puan
6. Julian Nagelsmann (Almanya): 17 puan
7. Nestor Lorenzo (Kolombiya): 14 puan
8. VİNCENZO MONTELLA: 8 PUAN
9. Willy Sagnol (Gürcistan): 6 puan
10. Marcelo Bielsa (Uruguay): 5 puan
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