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Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye - Macaristan maçı ne zaman? Milli takım play-off maçı hangi tarihte oynanacak? | UEFA Uluslar Ligi

Türkiye - Macaristan maçı ne zaman? Milli takım play-off maçı hangi tarihte oynanacak? | UEFA Uluslar Ligi

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti. Play-off etabında A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek olan ay-yıldızlıların Macaristan maçı hakkında araştırmalar hız kazandı. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Türkiye - Macaristan maçı ne zaman? Milli takım play-off maçı hangi tarihte oynanacak?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 14:50 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 15:10
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Türkiye - Macaristan maçı ne zaman? Milli takım play-off maçı hangi tarihte oynanacak? | UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, play-off karşılaşmalarıyla devam edecek. Uluslar B Ligi'ni ikinci sırada bitiren ay-yıldızlıların rakibi Macaristan oldu. Çekilen kura sonucunda, ilk iç sahada, rövanşı ise deplasmanda oynanacak maçlar için araştırmalar başladı. Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman? Milli takım play-off maçı hangi tarihte oynanacak?

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye - Macaristan maçı 20 Mart 2025 Perşembe günü oynanacak. İlki iç sahada oynanacak maçın rövanşında ise Bizim Çocuklar, Macaristan'a konuk olacak. Rövanş maçı, 23 Mart 2025 Pazar günü yapılacak.

Ayyıldızlıların hedefi; son maçta kaçırdığı A Ligi'ne play-off sonrasında gitmek. Otoriteler; Türkiye'nin B Ligi play-off'undaki en güçlü takım olduğunu öne sürüyor. Öte yandan UEFA Uluslar Ligi A-B Ligleri play-off eşleşmeleri şöyle oldu:

⚽Türkiye - Macaristan

⚽Ukrayna - Belçika

⚽Avusturya - Sırbistan

⚽Yunanistan -İskoçya

UEFA Uluslar Ligi C-D Ligleri play-off eşleşmeleri

⚽Cebelitarık - Letonya

⚽Malta - Lüksemburg

UEFA Uluslar Ligi B-C Ligleri play-off eşleşmeleri

⚽Kosova - İzlanda

⚽Bulgaristan - İrlanda

⚽Ermenistan - Gürcistan

⚽Slovakya - Slovenya

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