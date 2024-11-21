  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım'ın Karadağ maçı sonrası Dünya Kupası Elemeleri'ndeki torbası ve muhtemel rakipleri belli oldu!

A Milli Takım'ın Karadağ maçı sonrası Dünya Kupası Elemeleri'ndeki torbası ve muhtemel rakipleri belli oldu!

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında deplasmanda Karadağ'a 3-1'lik skorla mağlup olmuştu. Bizim Çocuklar bu skorun ardından A Ligi'ne direkt yükselme şansını yitirmişti. Karşılaşmanın ardından ay-yıldızlıların 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeri'nde yer alacağı torba belli oldu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 09:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A Milli Takım'ın Karadağ maçı sonrası Dünya Kupası Elemeleri'ndeki torbası ve muhtemel rakipleri belli oldu!

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında Karadağ'a konuk oldu. Oldukça kötü bir zeminde, etkisiz bir oyun sergileyen ekibimiz rakibine 3-1 mağlup oldu.

A Milli Takım'ın Karadağ maçı sonrası Dünya Kupası Elemeleri'ndeki torbası ve muhtemel rakipleri belli oldu!

Ay-Yıldızlılar, bu skorun ardından A Ligi'ne direkt yükselme şansını yitirdi. Milliler, mart ayında play-off oynayacak.

A Milli Takım'ın Karadağ maçı sonrası Dünya Kupası Elemeleri'ndeki torbası ve muhtemel rakipleri belli oldu!

A Milli Takımımızın Karadağ ile oynadığı maçın ardından 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yer alacağı torba ve muhtemel rakipleri de netleşti.

A Milli Takım'ın Karadağ maçı sonrası Dünya Kupası Elemeleri'ndeki torbası ve muhtemel rakipleri belli oldu!

2. TORBADAYIZ

'Bizim Çocuklar' 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2. torbada yer alacak.

ELEME FORMATI NASIL OLACAK?

12 eleme grubunun olacağı formatta her grupta 4 ya da 5 takım bulunacak. Hem iç saha hem de deplasman maçlarının oynanacağı takvimde grup birincileri 2026 FIFA Dünya Kupasına katılmaya hak kazanacak.

A Milli Takım'ın Karadağ maçı sonrası Dünya Kupası Elemeleri'ndeki torbası ve muhtemel rakipleri belli oldu!

Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 12 takım ile 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre grup birincilerinden doğrudan finallere katılamayan veya play-off aşamasına katılmayan en iyi 4 takım olmak üzere toplam 16 takım dörderli 4 yola ayrılacak ve tek ayaklı yarı finaller ve final sonucunda her yoldan birer olmak üzere 4 takım daha 2026 FIFA Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanacak.

A Milli Takım'ın Karadağ maçı sonrası Dünya Kupası Elemeleri'ndeki torbası ve muhtemel rakipleri belli oldu!

TORBALAR

1. TORBA

İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan, İngiltere, Belçika, İsviçre, Avusturya

2. TORBA

TÜRKİYE, Ukrayna, İsveç, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Yunanistan, Romanya, Slovakya, Çekya, Norveç

A Milli Takım'ın Karadağ maçı sonrası Dünya Kupası Elemeleri'ndeki torbası ve muhtemel rakipleri belli oldu!

3. TORBA

İskoçya, Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna Hersek, İsrail

4. TORBA

Bulgaristan, Lüksemburg, Kosova, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya, Litvanya

A Milli Takım'ın Karadağ maçı sonrası Dünya Kupası Elemeleri'ndeki torbası ve muhtemel rakipleri belli oldu!

5. TORBA

Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn, San Marino

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup aşamasının kura çekimi 13 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

Fransa'dan G.Saraylı yıldıza kanca!
Mourinho eski öğrencisiyle bir araya gelecek! İngiliz devinden müjde
DİĞER
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Melisa Doğan estetikle bambaşka biri oldu
Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararını açıklayacak! Beklentiler ne yönde?
Osimhen'in yanına vatandaşı gelecek
Antonio G.Saray'a önerildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pendikspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Pendikspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? 09:40
A Milli Takım'ın torbası belli oldu! A Milli Takım'ın torbası belli oldu! 09:33
Şengün yine zirvede! Şengün yine zirvede! 09:00
Bugün hangi maçlar var?⚽ 21 Kasım Perşembe Bugün hangi maçlar var?⚽ 21 Kasım Perşembe 07:51
G.Saray Almanya'da farklı mağlup! G.Saray Almanya'da farklı mağlup! 01:26
F.Bahçe Beko, İtalya'da geri döndü! F.Bahçe Beko, İtalya'da geri döndü! 01:11
Daha Eski
G.Saray'dan Tyrick Mitchell kapışması! G.Saray'dan Tyrick Mitchell kapışması! 01:11
Hasan Arat: Beşiktaş bir ilki gerçekleştirecek! Hasan Arat: Beşiktaş bir ilki gerçekleştirecek! 01:11
Icardi'den flaş Wanda Nara paylaşımı! Icardi'den flaş Wanda Nara paylaşımı! 01:11
G.Saraylıların beklediği haber geldi! Osimhen'in bonservisi... G.Saraylıların beklediği haber geldi! Osimhen'in bonservisi... 01:11
"Oyuncularını ölene kadar savunuyor" "Oyuncularını ölene kadar savunuyor" 01:11
Galatasaray'da Yunus Akgün kararı! 2.5 katına imza atıyor Galatasaray'da Yunus Akgün kararı! 2.5 katına imza atıyor 01:11