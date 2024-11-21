A Milli Takım'ın Karadağ maçı sonrası Dünya Kupası Elemeleri'ndeki torbası ve muhtemel rakipleri belli oldu!

2. TORBADAYIZ 'Bizim Çocuklar' 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2. torbada yer alacak. ELEME FORMATI NASIL OLACAK? 12 eleme grubunun olacağı formatta her grupta 4 ya da 5 takım bulunacak. Hem iç saha hem de deplasman maçlarının oynanacağı takvimde grup birincileri 2026 FIFA Dünya Kupasına katılmaya hak kazanacak.

Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 12 takım ile 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre grup birincilerinden doğrudan finallere katılamayan veya play-off aşamasına katılmayan en iyi 4 takım olmak üzere toplam 16 takım dörderli 4 yola ayrılacak ve tek ayaklı yarı finaller ve final sonucunda her yoldan birer olmak üzere 4 takım daha 2026 FIFA Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanacak.