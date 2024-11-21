A Milli Takım'ın Karadağ maçı sonrası Dünya Kupası Elemeleri'ndeki torbası ve muhtemel rakipleri belli oldu!
A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında deplasmanda Karadağ'a 3-1'lik skorla mağlup olmuştu. Bizim Çocuklar bu skorun ardından A Ligi'ne direkt yükselme şansını yitirmişti. Karşılaşmanın ardından ay-yıldızlıların 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeri'nde yer alacağı torba belli oldu. İşte detaylar...
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2. TORBADAYIZ
'Bizim Çocuklar' 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2. torbada yer alacak.
ELEME FORMATI NASIL OLACAK?
12 eleme grubunun olacağı formatta her grupta 4 ya da 5 takım bulunacak. Hem iç saha hem de deplasman maçlarının oynanacağı takvimde grup birincileri 2026 FIFA Dünya Kupasına katılmaya hak kazanacak.
Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 12 takım ile 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre grup birincilerinden doğrudan finallere katılamayan veya play-off aşamasına katılmayan en iyi 4 takım olmak üzere toplam 16 takım dörderli 4 yola ayrılacak ve tek ayaklı yarı finaller ve final sonucunda her yoldan birer olmak üzere 4 takım daha 2026 FIFA Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanacak.
TORBALAR
1. TORBA
İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan, İngiltere, Belçika, İsviçre, Avusturya
2. TORBA
TÜRKİYE, Ukrayna, İsveç, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Yunanistan, Romanya, Slovakya, Çekya, Norveç
3. TORBA
İskoçya, Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna Hersek, İsrail
4. TORBA
Bulgaristan, Lüksemburg, Kosova, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya, Litvanya
5. TORBA
Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn, San Marino
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup aşamasının kura çekimi 13 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.
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