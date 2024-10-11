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Haberler A Milli Futbol Takımı

MİLLİ MAÇ CANLI İZLE | Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Uluslar Ligi

A Milli Takım'ımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Samsun’daki mücadeleden galip ayrılmak isteyen Bizim Çocuklar, zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. İtalyan hakem Daniele Chiffi'nin yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 16:56 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 17:00
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MİLLİ MAÇ CANLI İZLE | Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Uluslar Ligi

👉Türkiye - Karadağ maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Grup sonuncusu rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak liderliğini devam ettirmek isteyen milliler, bugüne dek Karadağ karşısında mağlup olmadı. İtalyan hakem Daniele Chiffi yönetiminde oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. İşte Türkiye - Karadağ maçı yayın bilgileri...

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Karadağ maçı 11 Ekim Cuma günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Yunus, Arda, Kerem, Barış.

Karadağ: Mijatovic, Marusic, Rubezic, Sipcic, Vukcevic, Brnovic, Jovovic, Camaj, Jovetic, Krstovic, Mugosa.

👉TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI CANLI İZLE👈

5. RANDEVU

Milliler grubun ilk mücadelesinde deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de oynadığı İzlanda'yı ise 3-1 mağlup etti ve 4 puan liderlik koltuğunda yer alıyor. Karadağ ise İzlanda'ya 2-0, Galler'e de 2-1 yenildi ve son sırada bulunuyor.

Türkiye ile Karadağ ile 2'si resmi, 2'si de özel olmak 4 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 2 kez sahadan galip ayrılırken, 2 maç da berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar 7 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

İki ülke son olarak 16 Kasım 2021 tarihinde Karadağ'da oynanan 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde grup müsabakasında karşılaştı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

MİLLİLERİN 634. MÜSABAKASI

Milliler, Galler karşılaşmasıyla tarihindeki 633. maçını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 348'i resmi, 285'i özel olmak üzere toplam 632 müsabakada 1'i hükmen 246 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, 238 mağlubiyet ve 149 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 864 gol kaydederken, kalesinde ise 906 gole engel olamadı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 10'u resmi, 5'i özel olmak üzere 15 maça çıktı. Montella yönetimindeki milliler, geride kalan müsabakalarda 7 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

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SAMSUN'DA 3. MİLLİ MAÇ

Ay-yıldızlılar, bugüne kadar Samsun'da 2 kez sahaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar, burada oynanan iki maçı da kazandı. Milli takım bu süreçte 1 Mayıs 1996'da Ukrayna'yı 3-2 ve 19 Haziran 2023'te de Galler'i 2-0'lık skorla mağlup etti.

A Milli Takım aday kadrosunda, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle yer almadı. Almanya'nın Stuttgart ekibinde oynayan Atakan Karazor, ilk kez aday kadrosuna çağrılırken, Eyüpspor'da forma giyen Ahmed Kutucu da 4 yıllık aranın ardından yeniden aday kadroya davet edildi.

Millilerde ayrıca kadroya çağrılan İsmail Yüksek ve Mert Günok ise sakatlıklardan dolayı çıkarıldı. Mert'in yerine de Eyüpspor'dan Berke Özer alındı.

Galler karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle İzlanda maçında oynamayan Barış Alper Yılmaz'ın da cezası bitti ve Karadağ mücadelesinde yer alabilecek.

Türkiye - Karadağ mücadelesini İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi yönetecek. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Alessio Berti ve Luigi Rossi yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

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