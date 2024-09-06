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Vincenzo Montella: Hakan oynamak için çok istekli ama...

A Milli Takım, Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler ile karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşma öncesi Teknik Direktör Vincenzo Montella dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 21:26 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 21:35
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Vincenzo Montella: Hakan oynamak için çok istekli ama...

A Milli Takım, Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.

Bu karşılaşma öncesi Teknik Direktör Vincenzo Montella dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

Çok tempolu ve fiziksel bir maç bekliyor bizi. Devamlılığı getirmemiz ve kompakt oynamamız lazım. Mesafeleri iyi ayarlamamız lazım.

Hedeflerimiz ve çalışmalarımız her zaman kazanmak üzerine. Geçen sene birçok ilki başardık, umarım burada da ilk kez kazanabiliriz.

Hakan oynamak için çok istekli ama benim görevim onların sağlığını korumak. Portekiz maçında da Arda konusunda böyle rasyonel bir karar almak zorunda kalmıştık. Oyuncularımızın sakatlanmasını istemiyoruz.

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