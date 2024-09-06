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Milliler Uluslar Ligi'nde sahne alıyor! İşte Montella'nın Galler maçı muhtemel 11'i

A Milli Futbol Takımumuz B Ligi'ndeki ilk maçında bu akşam Galler deplasmanında çıkıyor. Türkiye daha önce hiç yer almadığı A Ligi yolunda başlangıcı zaferle yapmak istiyor. İşte Vincenzo Montella'nın Galler maçı muhtemel 11'i...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 06:50
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Milliler Uluslar Ligi'nde sahne alıyor! İşte Montella'nın Galler maçı muhtemel 11'i

EURO 2024'te çeyrek final oynayan Türkiye, yeni rotasını UEFA Uluslar Ligi olarak belirledi. A Milli Futbol Takımımız, B Ligi'nde 4. Grup'ta ilk maçına bu akşam Galler deplasmanında çıkacak. TSİ 21.45'te başlayacak mücadelede Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi düdük çalacak. Karşılaşma Galler'in tüm milli maçlarını oynadığı Cardiff City Stadı'nda oynanacak. Bugünkü mücadelede 3 puan hedefleyen milliler A Ligi'ne yükselmeyi amaçlıyor. Daha önce hiç A Ligi'nde yer almayan Türkiye, 3. kez B Ligi'nde mücadele edecek. Ay yıldızlılar bir kez C Ligi'nde oynadı, lider olup B Ligi'ne çıktı. 4. Grup'ta diğer rakipler İzlanda ile Karadağ İzlanda'da karşılaşacak.

GALLER - TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER

Galler: Ward, Stevens, Ampadu, Cabango, Dasilva, Seehan, James, Broadhead, Johnson, Wilson, Moore

Türkiye: Mert Günok, Zeki, Çağlar, Abdülkerim, Mert Müldür, İsmail, Hakan, Arda, Orkun, Barış Alper, Kenan

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