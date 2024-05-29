Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı

Son dakika spor haberi: Çağlar Söyüncü, uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 22:47 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 22:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımımıza kötü haber geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı nedeniyle EURO 2024 kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Savunma oyuncumuz Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig karşılaşmasında uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı." ifadelerine yer verildi.

Almanya - Türkiye maçı CANLI izle
Olympiakos - Fiorentina | CANLI
DİĞER
Esra Erol’da akılalmaz olay! İnternet üzerinden bebek satışı iddiası kan dondurdu!
Başkan Erdoğan grup toplantısında duyurmuştu! Türkiye'deki sahipsiz hayvan tartışması ve kuduz vakaları Avrupa'nın da radarında
G.Saray'a çılgın gelir! 7 yıldızdan 119 milyon euro
Yıldırım'dan Mourinho açıklaması! "Önümüzdeki hafta..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bertuğ Yıldırım Ümit Milli Takım'a dahil oldu
EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...
20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT TARİHİ 2024
ÖGG 109. dönem sınavı ne zaman, saat kaçta?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (29 Mayıs)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli yıldız EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı Milli yıldız EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı 22:46
Almanya - Türkiye maçı CANLI izle Almanya - Türkiye maçı CANLI izle 22:19
Mauro Icardi: 5. yıldızı almak istiyoruz Mauro Icardi: 5. yıldızı almak istiyoruz 22:18
Trabzonspor'a Eray Cömert müjdesi! Trabzonspor'a Eray Cömert müjdesi! 21:32
Bertuğ Yıldırım Ümit Milli Takım'a dahil oldu Bertuğ Yıldırım Ümit Milli Takım'a dahil oldu 21:16
G.Saray'a çılgın gelir! 7 yıldızdan 119 milyon euro G.Saray'a çılgın gelir! 7 yıldızdan 119 milyon euro 20:26
Daha Eski
Mete Gazoz Paris 2024'te de altın istiyor Mete Gazoz Paris 2024'te de altın istiyor 19:54
Yıldırım'dan Mourinho açıklaması! "Önümüzdeki hafta..." Yıldırım'dan Mourinho açıklaması! "Önümüzdeki hafta..." 19:38
Göztepe'den Messaoudi kararı! Göztepe'den Messaoudi kararı! 19:23
Beşiktaş'ın listesindeydi! Hummels'den transfer kararı Beşiktaş'ın listesindeydi! Hummels'den transfer kararı 18:59
Şili ekibinden Filistin'e duygulandıran destek! Şili ekibinden Filistin'e duygulandıran destek! 18:58
Sacha Boey bombası! Galatasaray'a dönüyor Sacha Boey bombası! Galatasaray'a dönüyor 18:53