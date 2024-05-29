A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımımıza kötü haber geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı nedeniyle EURO 2024 kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Savunma oyuncumuz Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig karşılaşmasında uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı." ifadelerine yer verildi.