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Tek hedef zafer

EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlılar, ikinci ciddi sınavına çıkacak. Macaristan’a yenilen A Milli Takım, Avusturya’yı yenip 2024’teki ilk galibiyetini almak istiyor

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 06:50
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Tek hedef zafer

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta Avusturya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başkent Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda oynanacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Chiffi yönetecek. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Giovanni Baccini ve Davide Imperiale yapacak.

KALE OKAN'IN OLACAK

A Milli Takım, üç gün önce oynadığı hazırlık maçında deplasmanda Macaristan'a 1-0 kaybetti. Avusturya ise iki gün önce oynadığı özel mücadelede deplasmanda Slovakya'yı 2-0 yendi. Montella önderliğindeki ay-yıldızlılar, Avusturya'yı yenerek 2024 yılındaki ilk galibiyetini almayı da hedefliyor. İtalyan çalıştırıcı, bugünkü mücadelenin kadrosunda Macaristan maçına göre büyük değişikliğe gidecek. 49 yaşındaki teknik adamın kalede Okan Kocuk'a forma vermesi bekleniyor.

17. RANDEVU

TÜRKIYE ile Avusturya, daha önce 10'u resmi, 6'sı özel olmak üzere toplam 16 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakaların 7'sini Ayyıldızlılar, 8'ini ise Avusturya kazanırken, 1 maç da beraberlikle bitti. Millilerin 22 golüne Avusturya 18 golle karşılık verdi. İki takım son olarak, 29 Mart 2016 tarihinde Ernst Happel Stadyumu'nda özel maçta karşılaşmış, Türkiye sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

242 GALİBİYET

A Milli Takım, bugünkü Avusturya maçıyla birlikte 624. müsabakaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 101 yıllık tarihinde 341'i resmi, 282'si özel toplam 623 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 242 galibiyet aldı, 147 beraberlik ve 234 de yenilgi yaşadı.

6. MAÇ

TÜRKIYE, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde altıncı maçına Avusturya karşısında çıkacak. Ay-yıldızlı ekip İtalyan çalıştırıcıyla çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.adyumu'nda özel maçta karşılaşmış, Türkiye sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Avusturya: Schlager, Posch, Danso, Wöber, Lienhart, Laimer, Seiwald, Sabitzer, Baumgartner, Gregoritsch.

Türkiye: Okan, Mert, Merih, Abdülkerim, Cenk, Salih, Hakan, İrfan Can, Arda, Kerem, Barış Alper

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