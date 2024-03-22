Milli futbolcu Yunus Akgün: Daha iyi olacağız

Türkiye, hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Macaristan'a 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Yunus Akgün, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Yunus'un açıklamaları...

"BİZİM İÇİN İYİ BİR TEST OLDU"

Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Müthiş mücadele ettik. Macaristan son 20 maçta 3 yenilgi almıştı. 6 yıldır aynı hocayla çalışıyorlar. İyi bir takım. İyi çalıştık. Kazanmak istiyorduk, kazanamadık ama dediğim gibi iyi bir takıma karşı oynadık. Bizim için iyi bir test oldu. Bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ederiz.

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Çok kaliteli, genç bir takımız. Daha iyi olacağız. Analizlerimizi yapacağız. Kim oynarsa oynasın elinden geleni yapıyor. Çalışmaya devam edeceğiz. Biz bu forma için her şeyi veriyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. İnşallah daha iyi olacağız.