A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Maçın hakkı bu değildi

A Milli Futbol Takımı'mız, hazırlık maçında deplasmanda Macaristan ile karşılaştı. Milliler, müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Ay-Yıldızlılar'da teknik direktör Vİncenzo Montella, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Montella'nın açıklamaları...

"SADECE GOL ATAMADIK"

Zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Oyuncularımızın verdiği reaksiyon çok iyiydi. Plana sadık kaldılar. İkinci yarı yüzde 70 topa sahip olma oranıyla oynadık. İkinci yarı çok fazla gol pozisyonuna girdik sadece gol atamadık. Genel olarak oyundan memnunum.

"MAÇIN HAKKI BU DEĞİLDİ"

İlk yarı 2-3 net fırsatımız vardı. Son paslarda sıkıntı çektik. Oyuncuları tebrik etmek gerekiyor. Plana sadık kalarak net bir mesaj verdiler. Bizim için üzücü olan sonucun bu şekilde olmasıydı. Maçın hakkı bu değildi.