Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Maçın hakkı bu değildi

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Maçın hakkı bu değildi

A Milli Takım, hazırlık maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği Macaristan'a 1-0 mağlup oldu. Ay-Yıldızlılar'da teknik direktör Vİncenzo Montella, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Montella'nın açıklamaları...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 01:13 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 01:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Maçın hakkı bu değildi

A Milli Futbol Takımı'mız, hazırlık maçında deplasmanda Macaristan ile karşılaştı. Milliler, müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Ay-Yıldızlılar'da teknik direktör Vİncenzo Montella, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Montella'nın açıklamaları...

"SADECE GOL ATAMADIK"

Zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Oyuncularımızın verdiği reaksiyon çok iyiydi. Plana sadık kaldılar. İkinci yarı yüzde 70 topa sahip olma oranıyla oynadık. İkinci yarı çok fazla gol pozisyonuna girdik sadece gol atamadık. Genel olarak oyundan memnunum.

"MAÇIN HAKKI BU DEĞİLDİ"

İlk yarı 2-3 net fırsatımız vardı. Son paslarda sıkıntı çektik. Oyuncuları tebrik etmek gerekiyor. Plana sadık kalarak net bir mesaj verdiler. Bizim için üzücü olan sonucun bu şekilde olmasıydı. Maçın hakkı bu değildi.

DİĞER
Feyyaz Uçar'dan olay Semih Kılıçsoy itirafı! "Oyuncumuz ağlayarak bizi arıyor ve..."
Moskova'da konser salonuna silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Bomba iddia: "ABD ve İngiltere önceden biliyordu"
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Eski Beşiktaşlı imzayı atıyor
Ümit Milliler Pendik'te kazandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Budapeşte'de tatsız prova!
Macaristan - Türkiye | CANLI
KONYA İFTAR VAKTİ 23 MART
BURSA İFTAR VAKTİ 23 MART
İZMİR İFTAR VAKTİ 23 MART
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Önemli bir galibiyet elde ettik" "Önemli bir galibiyet elde ettik" 01:44
Montella: Maçın hakkı bu değildi! Montella: Maçın hakkı bu değildi! 01:13
Enis Destan: Gruptan çıkmak istiyoruz Enis Destan: Gruptan çıkmak istiyoruz 01:13
"Kolay rakipler olmayacak!" "Kolay rakipler olmayacak!" 01:02
Yunus Akgün: Daha iyi olacağız! Yunus Akgün: Daha iyi olacağız! 00:57
Sürme'den Semih ve Ahmetcan açıklaması! Sürme'den Semih ve Ahmetcan açıklaması! 00:49
Daha Eski
Budapeşte'de tatsız prova! Budapeşte'de tatsız prova! 00:38
F.Bahçe Beko İtalya'da kaybetti! F.Bahçe Beko İtalya'da kaybetti! 00:32
Milli takımda şok sakatlık! Milli takımda şok sakatlık! 23:21
Kupa Voley'de şampiyonluk maçları başlıyor! Kupa Voley'de şampiyonluk maçları başlıyor! 16:00
Yunanlardan seyirci açıklaması! "Savaşta değiliz" Yunanlardan seyirci açıklaması! "Savaşta değiliz" 16:14
Onur Göçmez'den Semih Kılıçsoy açıklaması! Onur Göçmez'den Semih Kılıçsoy açıklaması! 16:38