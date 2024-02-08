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Kura heyecanı

Ay-yıldızlıların, UEFA Uluslar Ligi’ndeki rakipleri bugün belli oluyor. Kura 20.00’de Paris’te çekiliyor

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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Kura heyecanı

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'nda yer alıyor. Rakipleri bugün belli olacak. Kura Fransa'nın başkenti Paris'te saat 20.00'de çekilecek. Ay-yıldızlılar kuraya 4. torbadan katılacak. Turnuvanın statüsüne göre A Ligi'nde gruplarını ilk 2 sırada bitiren 8 takım eşleşmeler sonucu 2025'teki final organizasyonuna katılacak. B ve C Liglerindeki 4 grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki 2 grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek. A ve B Liglerinde 4.sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde 4. sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek. Grup maçları 5 Eylül'de başlayacak. Final 8 Haziran 2025'te oynanacak.

TORBALAR ŞU ŞEKiLDE:

1. TORBA: Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler

2. TORBA: Finlandiya, Ukrayna, İzlanda, Norveç

3. TORBA: Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karadağ

4. TORBA: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan

İKİ ÖZEL MAÇ OLACAK

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında iki hazırlık mücadelesine çıkacak. 22 Mart Cuma Günü Budapeşte'de Macaristan ile, 26 Mart Salı günü ise Viyana'da Avusturya ile karşı karşıya geleceğiz. İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella bu iki karşılaşmada aday kadroya almayı düşündüğü isimlerin büyük bölümünü kullanacak.

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