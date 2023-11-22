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A Milli Takım'ın uçağı Montella'nın kardeşi rahatsızlanınca Münih'e iniş yaptı

Son dakika spor haberleri... A Milli Takım'ın, Galler'le deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçın ardından ay-yıldızlı kafileyi taşıyan uçak, teknik direktör Vincenzo Montella'nın kardeşinin rahatsızlanması üzerine Münih'e iniş yaptı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 08:27 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 08:50
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A Milli Takım'ın uçağı Montella'nın kardeşi rahatsızlanınca Münih'e iniş yaptı

Galler maçı sonrası Türkiye'ye dönmekte olan A Milli Takımı taşıyan uçak, teknik direktör Vincenzo Montella'nın kardeşinin rahatsızlanması üzerine tedbir amaçlı Münih'e inmek zorunda kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "A Millî Takım kafilesini Cardiff'ten İstanbul'a taşıyan uçak, yolcular arasında bulunan Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın kardeşi Emanuele Montella'nın rahatsızlanması üzerine tedbir amaçlı olarak Münih Havalimanı'na iniş yapmıştır.

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve Vincenzo Montella, E. Montella'nın detaylı muayenesine refakat etmek üzere, A Millî Takım doktoru ile birlikte uçaktan ayrılmıştır.

A Milli Takım uçağının İstanbul Havalimanı'na varış saati kesinleştiğinde gerekli duyuru yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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