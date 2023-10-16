Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye'nin Avrupa şampiyonası macerası

Türkiye'nin Avrupa şampiyonası macerası

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 5 kez mücadele etti. Türkiye, 1960 yılında başlayan Avrupa Şampiyonası macerasında, 5 kez finallerde boy gösterdi. Milliler, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de Mustafa Denizli ve 2020'de de Şenol Güneş yönetiminde finallerde sahaya çıktı. 2024 ise Vincenzo Motella ile yeni zaferlere koşacağız.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Türkiye'nin Avrupa şampiyonası macerası

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 5 kez mücadele etti. Türkiye, 1960 yılında başlayan Avrupa Şampiyonası macerasında, 5 kez finallerde boy gösterdi. Milliler, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de Mustafa Denizli ve 2020'de de Şenol Güneş yönetiminde finallerde sahaya çıktı. 2024 ise Vincenzo Motella ile yeni zaferlere koşacağız.

1996'da İngiltere'nin düzenlediği finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçını gol atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi.

2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çıkıp çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek organizasyona veda etti.

Türk Milli Takımı, 2004'te Portekiz'de düzenlenen finallere, play-off baraj karşılaşmalarında Letonya'ya mağlup olarak katılamadı.

Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim yönetiminde katıldığı EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya şanssız biçimde 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en iyi dereceye imza attı.

Milli Takım, 2016'da Fransa'da düzenlenen turnuvada grup maçlarını 3 puanla 3'üncü sırada tamamlayarak elendi.

Türkiye, 11 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2020'de beklentilerin uzağında kaldı. Ay-yıldızlı ekip, 3 maçını da kaybetti. Kalesinde 8 gol gören milli takım, yalnızca tek golle turnuvaya grup aşamasında veda etti.

DİĞER
TÜRKİYE LETONYA MAÇI CANLI İZLE | EURO 2024 elemeleri Türkiye milli maç TRT1 canlı yayın izle linki BURADA
Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri: Orta Doğu Türkiye'yi örnek alsa savaşlar olmazdı
F.Bahçeli yıldız devleri peşine taktı
İngilizler teklif hazırlıyor! Devre arası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A Milli Takım EURO 2024'te!
Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi?
Şemsiyesiz dışarı çıkmayın (İstanbul hava durumu 16 Ekim 2023)
SINIR KAPILARI AÇILDI: O ülkeye yerleşene 2,5 milyon lira teşvik ödemesi
Tarım Kredi Marketleri'nde yüzde 50 indirim!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tek eksik sağ bek Tek eksik sağ bek 01:43
Aktüel haberler Aktüel haberler 01:41
Dünya Boğaz’ı izledi Dünya Boğaz’ı izledi 01:38
Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi? Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi? 01:37
Galler sürprizi Galler sürprizi 01:37
Lutsenko şov Lutsenko şov 01:37
Daha Eski
Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi? Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi? 01:36
Sıra geldi Ümitler'e Sıra geldi Ümitler'e 01:35
Türkiye'nin Avrupa şampiyonası macerası Türkiye'nin Avrupa şampiyonası macerası 01:34
Konya’da yine destan yazdık Konya’da yine destan yazdık 01:34
Horon zamanı Horon zamanı 01:33
Cenk Tosun son sözü söyledi! İşte 4. gol Cenk Tosun son sözü söyledi! İşte 4. gol 01:18