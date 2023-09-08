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A Milli Takım'da Stefan Kuntz Ermenistan beraberliğini yorumladı: Kesinlikle öz eleştiri yapmalıyız

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 5. maçındaki 1-1'lik Ermenistan beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte Kuntz'un sözleri...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 00:05 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 00:12
A Milli Takım'da Stefan Kuntz Ermenistan beraberliğini yorumladı: Kesinlikle öz eleştiri yapmalıyız

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 5. maçında Ermenistan'la sahasında 1-1 berabere kaldı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE KUNTZ'UN SÖZLERİ:

Pozitif görebileceğimiz konu takımın sonuna kadar yine bırakmamış olması. Negatif görebileceğimiz konu da şu, eksiklerimiz bugün sahaya yansıdı.

Devre arasından sonra oyuncularımızda bir öz güven düşüklüğü oldu. Iskalanan bir top sonucu golü yedik. Yine de takım direnmeye çalıştı ve 8. veya 9. pozisyonun ardından golü bulabildik.

İlk devre aslında istediğimiz oyunu gösterdik. 5-6 pozisyonumuz vardı. İlk devrede sadece golü bulamamamızı eleştirebilirim.

Ermenistan'la burada 1-1 berabere kalıyorsanız kesinlikle öz eleştiri yapmanız gerekiyor

Sakin kafayla analiz yapmaya ve kenarda doğru kararı vermeye çalışıyorum. Elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum.

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