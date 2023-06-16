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Letonya - Türkiye maçı CANLI İZLE | EURO 2024 Elemeleri

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Letonya'ya konuk oluyor. Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takım, mutlak 3 puan için sahaya çıkıyor. Skonto Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Macar hakem Tamas Bognar yönetiyor. Letonya - Türkiye maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 21:40 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 22:00
Letonya - Türkiye maçı CANLI İZLE | EURO 2024 Elemeleri

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya ile kozlarını paylaşıyor. Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'mız deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor.

Skonto Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Macar hakem Tamas Bognar yönetiyor.

D grubunda yer alan Türkiye 3 puan 3. sırada yer alıyor.

Letonya Türkiye maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...


👉LETONYA - TÜRKİYE MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈


LETONYA - TÜRKİYE MAÇININ 11'LERİ

LETONYA: Purins, Oss, Tobers, Emsis, Gutkovskis, Savalnieks, Jurkovskis, Ciganiks, Jaunzems, Uldrikis, Balodis

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Arda, Cengiz, Kerem. Umut Nayir.


9. RANDEVU

Milliler bugüne kadar Letonya ile 8 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda ay-yıldızlılar 2 galibiyet elde ederken, 1 kez de yenildi. 5 müsabaka ise berabere sona erdi. Kırmızı-beyazlı takım, Letonya ağlarına 15 gol gönderirken, kalesinde de 12 gol gördü. İki ülke son olarak 11 Ekim 2021 tarihinde Riga'da karşılaştı ve ay-yıldızlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.

MİLLİLERİN 615. MAÇI

A Milli Futbol Takımı, Letonya mücadelesiyle tarihindeki 615. müsabakasını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 335'i resmi, 279'u özel olmak üzere toplamda 614 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 237 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar 232 mağlubiyet, 145 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 834 gol kaydederken, kalesinde ise 878 gole engel olamadı.

STEFAN KUNTZ İLE 17. KARŞILAŞMA

Türkiye, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde 16 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda milli takım 10 galibiyet elde ederken, 4 kez de mağlup oldu. 2 müsabaka da berabere sona erdi. Milliler, geride kalan 16 mücadelede rakip fileleri 38 kez havalandırıp, kalesinde 19 gol gördü.

TAMAS BOGNAR DÜDÜK ÇALACAK

Letonya ile Türkiye arasındaki karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan hakem Tamas Bognar yönetecek. Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ile Peter Kobor yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Gergo Bogar olacak. VAR'da Luca Pairetto, AVAR'da da Katalin Kulcsar yer alacak.

LETONYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Letonya - Türkiye maçı 16 Haziran Cuma günü saat 21:45'te başladı. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

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