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Çekya Teknik Direktörü Jaroslav Silhavy karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu

Son dakika haberleri... A Milli Takım'ımız özel maçta Çekya'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşma sonrası Çekya Teknik Direktörü Jaroslav Silhavy açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 23:13
Çekya Teknik Direktörü Jaroslav Silhavy karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu

Hazırlık maçında Gaziantep'te Türkiye'ye 2-1 mağlup olan Çekya'da Teknik Direktör Jaroslav Silhavy, maçın ardından, "Türkiye Milli Takımı harika bir takım" dedi.

Gaziantep'te oynanan hazırlık maçında Çekya, Türkiye'ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çekya Teknik Direktörü Jaroslav Silhavy açıklamalarda bulundu. Silhavy, "Rakibimizi tebrik ediyorum, iyi oynadılar. Bireysel becerilerinin iyi olduğunu ortaya koydular. Genel olarak verdiğimiz iki açıkta iki gol yedik. Beraberlik için yüklendik ancak olmadı. Rakibimizi tebrik ediyorum. Keşke her maç böyle coşkulu taraftar olsaydı. Oyuncular olumlu etkileniyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRK MİLLİ TAKIMI HARİKA BİR TAKIM"

Ay-yıldızlıların harika bir takım olduğunu belirten Çekya Teknik Direktörü Jaroslav Silhavy, "Türk Milli Takımı harika bir takım. Türk halkı futbolu çok seviyor. Daha önce buraya geldiğimizde Türk taraftarın 12. oyuncu olduğunu görüyorduk" diye konuştu.

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