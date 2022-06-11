Haberler A Milli Futbol Takımı Lüksemburg - Türkiye maç sonucu: 0-2 (Lüksemburg Türkiye maç özeti izle)

Lüksemburg - Türkiye maç sonucu: 0-2 (Lüksemburg Türkiye maç özeti izle)

Lüksemburg ile Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında kozlarını paylaştı. Lüksemburg Stadyumu'nda oynanan mücadelede Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Antonio Nobre düdük çaldı. A Milli Futbol Takımı'mız, deplasmanda oynanan maçta Lüksemburg'u 2-0 mağlup ederek grupta 3'te 3 yaparak yoluna kayıpsız devam etti. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun kaydetti. İşte Lüksemburg-Türkiye maçıyla ilgili tüm detaylar ve özet...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 23:42 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 23:51
Lüksemburg - Türkiye maç sonucu: 0-2 (Lüksemburg Türkiye maç özeti izle)

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ile Türkiye karşı karşıya geldi. Lüksemburg Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan A Milli Futbol Takımı'mız 3 puanı hanesine yazdırdı.

Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 37. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 76. dakikada Serdar Dursun kaydetti.

Lüksemburg'a da şans tanımayan ay-yıldızlılar, grupta oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılmış oldu.

Bu sonuçla Türkiye puanını 9'a yükseltti ve C Ligi 1. Grup'ta liderliğini sürdürdü. Lüksemburg ise 6 puanla ikinci sırada yer aldı.

Öte yandan grubun diğer maçında Faroe Adaları evinde Litvanya'yı 2-1 mağlup etti ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.

3 puanı bulunan Faroe Adaları üçüncü, henüz puanı bulunmayan Litvanya ise grupta son sırada yer alıyor.

DÖRDÜNCÜ MAÇ 14 HAZİRAN'DA!
A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında 14 Haziran Salı günü Litvanya'yı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR
10'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Türkiye atağında Cengiz Ünder ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Çağlar Söyüncü'nün kafa vuruşunda kaleci Moris topu son anda kornere tokatladı.

29'uncu dakika sol kanattan gelişen milli takım atağında Hakan Çalhanoğlu, pasını ceza sahası içindeki Halil Dervişoğlu'na verdi. Halil'in dar açıdan sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

35'inci dakikada Türkiye penaltı kazandı. Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Barreiro topa eliyle müdahale edince hakem Antonio Nobre, beyaz noktayı gösterdi.

37'nci dakikada penaltı atışını kullanan Hakan Çalhanoğlu, topu ağlara gönderdi: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı Türkiye'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

51'inci dakikada milliler gole çok yaklaştı. Lüksemburg savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Hakan Çalhanoğlu'nun önünde kaldı. Hakan'ın sert şutunda kaleci Moris gole izin vermedi. Seken topu altıpas üstünde Serdar Dursun tamamlamak istedi. Kaleci Moris bu kez ayaklarıyla topu çıkarttı.

72'nci dakikada Sinani sol kanattan ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Rodrigues'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

76'ncı dakikada Türkiye farkı 2'ye çıkardı. Lüksemburg savunmasının çıkarken kaptırdığı top sonrasında Dorukhan pasını Serdar Dursun'a verdi. Serdar, topu kaptırdıktan sonra yaptığı baskıyla yeniden kazandı. Serdar Dursun'un ceza yayının hemen üstünden yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti: 0-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Türkiye deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti.

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