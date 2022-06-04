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TÜRKİYE FAROE ADALARI MAÇI ŞİFRESİZ CANLI YAYIN 📺 | Türkiye - Faroe Adaları maçı canlı izle

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Türkiye ile Faroe Adaları, kritik müsabakada karşı karşıya geliyor. Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'mız, kazanarak UEFA Uluslar Ligi'ne iyi başlangıç yapmak istiyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Maltalı hakem Trustin Farrugia düdük çalıyor. Türkiye - Faroe Adaları maçını haberimizden CANLI takip edebilirsiniz...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 22:20 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 22:30
TÜRKİYE FAROE ADALARI MAÇI ŞİFRESİZ CANLI YAYIN 📺 | Türkiye - Faroe Adaları maçı canlı izle

Türkiye ile Faroe Adaları, UEFA Uluslar Ligi'nde kozlarını paylaşıyor. Ay-yıldızlılar, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kazanmak istiyor. Karşılaşmayı haberimizden CANLI takip edebilirsiniz...

TÜRKİYE-FAROE ADALARI İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Çağlar, Ferdi, Dorukhan, Hakan, Cengiz, Kerem, Halil, Enes

Faroe Adaları: Nielsen, Joensen, Faero, Askham, Davidsen, Jonsson, Hansson, G.Vatnhamar, S.Vatnhamar, Rolantsson, Johannesen

TÜRKİYE - FAROE ADALARI MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Türkiye - Faroe Adaları maçı saat 21:45'te başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

STEFAN KUNTZ İLE 6. MAÇ
Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 6. maçına Faroe Adaları karşısında çıktı.

Milli takım, Kuntz ile çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 12 kez havalandırıp, kalesinde 6 gol gördü.

Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü karşılaşmasında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Milli takım, Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda dördüncü maçında ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı finaline katılma hakkı elde etti.

Ay-yıldızlı ekip, play-off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

2022'DEKİ İKİNCİ MAÇ
Milliler, Faroe Adaları mücadelesiyle 2022 yılındaki ikinci maçını oynuyor. Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup olmuştu. Milli takımın tek golü Burak Yılmaz'dan gelmişti.

Ay-yıldızlı ekip, geçen yıl oynadığı 16 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşarken, bu maçlarda 32 gol atıp, kalesinde 25 gole engel olamadı.

TÜRKİYE'NİN 604. MAÇI
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçıyla tarihinde 604. kez sahaya çıktı.

Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 327'si resmi, 276'sı özel 603 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 230 galibiyet, 144 beraberlik ve 229 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 258'i deplasmanda, 262'si evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 808 gol attı, kalesinde 865 gol gördü.

Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 603 karşılaşmanın 520'sini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 603 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

FAROE ADALARI İLE İKİNCİ MAÇ
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında ilk ve tek maç, 15 Temmuz 1991'de Faroe Adaları'nda oynandı. Özel maç, 1-1 sona erdi.

Sepp Piontek yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin tek golünü 75. dakikada Hami Mandıralı attı.

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