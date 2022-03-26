Bir kez daha ıskaladık

Futbol ülkesiyiz diyerek sürekli elimizdeki yetenekli oyuncuları övüyoruz. Ancak iş sahaya gelince bir türlü somut bir başarı yakalayamıyoruz. 22 Dünya Kupası'na sadece 2 defa katıldık. 1954 ve 2002 yıllarında. 16 defa düzenlenen Avrupa Şampiyonalarına ise 5 defa dahil olduk. 1996, 2000, 2008, 2016 ve 2020'de Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterdik. Toplamda 36 büyük kupaya sadece 7 defa katılabildik. Birkaç defa 'altın jenerasyon' yakalamamıza rağmen bunu bir türlü sürekli kupalara katılan bir Milli Takım'a dönüştüremedik. Yine de Türk halkı bu yeni jenerasyona güveniyor ve gelecek kupaları artık ıskalamak istemiyor.